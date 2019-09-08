В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро

Журналист Питер Лалор ведет блог о крикете и пиве. Находясь в Манчестере, он захотел выпить настоящего английского пива. Предполагалось, что напиток обойдется в пять с половиной фунтов стерлингов. Но, когда подошел официант, чтобы принять оплату, что-то пошло не так.

Питер был без очков, поэтому не обратил внимания на ошибку в счете. На телефон Питера пришло сообщение, что за пинту пива с его карточки списалось 55300 фунтов стерлингов (61200 евро). Вдобавок к этому, с Питера списали комиссию в размере 1500 евро. Журналист отнесся к курьезу с юмором и написал о самом дорогом пиве в истории в своем блоге.