Совфед одобрил закон о звании "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести".

Закон устанавливает правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.