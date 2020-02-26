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Совфед одобрил закон о звании "Город трудовой доблести"
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РИА Новости

Совфед одобрил закон о звании "Город трудовой доблести"

10:45 26.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести".
Президент России Владимир Путин 14 декабря внес в Госдуму проект федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести".
Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне такое звание для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны.
Закон устанавливает правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Совет Федерации РФГосдума РФСергей КириенкоВладимир ПутинРоссияОбщество
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