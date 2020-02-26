В Госдуме назвали условие завершения конфликта на Украине

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Для разрешения конфликта на востоке Украины в первую очередь необходимо "уничтожить" проявления национализма в стране. Так депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.
"Слова "Луганская область" и "Донецкая область" никогда не звучали, звучало только слово "Донбасс". Это расхожее слово было среди украинского гражданского общества", – заявил парламентарий в интервью RT.
По мнению депутата, украинские власти "должны предъявлять претензии сами к себе".
"Все больше и больше в кулуарах власти Зеленского слов о том, что нужно красиво уйти от темы Донбасса, отрезать и забыть о нем, развивать Украину и дальше без тех жителей, которые не допускают на территорию батальоны", – заключил Водолацкий.
Накануне представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник рассказал, что новые участки разведения сил в Донбассе планируют обсудить на заседании подгруппы по безопасности контактной группы в Минске. Встреча контактной группы и ее рабочих подгрупп по урегулированию конфликта в Донбассе состоится в столице Белоруссии в среду.
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Урегулирование ситуации в Донбассе
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали примерно 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В феврале 2015 года лидеры стран "нормандской четверки" провели в Минске многочасовые переговоры. Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, по итогам которой был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ состоит из 13 пунктов. Он предусматривает прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением и ряд других мер по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
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