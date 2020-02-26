В Госдуме назвали условие завершения конфликта на Украине

"Все больше и больше в кулуарах власти Зеленского слов о том, что нужно красиво уйти от темы Донбасса, отрезать и забыть о нем, развивать Украину и дальше без тех жителей, которые не допускают на территорию батальоны", – заключил Водолацкий.