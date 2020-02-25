На Украине назвали слово "Донбасс" элементом войны

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов признался, что не любит слово "Донбасс" и считает его элементом гибридной войны.
"Потом они говорят, что это какая-то отдельная нация — жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся. Лично я считаю, что в данном случае речь должна быть чистой", — отметил он.
Глава СНБО также заявил о некорректности использования термина "губернатор" в отношении глав украинских областных администраций.
"Это абсолютная российская калька", — добавил Данилов.