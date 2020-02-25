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На Украине назвали слово "Донбасс" элементом войны
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РИА Новости

На Украине назвали слово "Донбасс" элементом войны

16:55 25.02.2020 (обновлено: 17:53 25.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНабережная в Донецке
Набережная в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов признался, что не любит слово "Донбасс" и считает его элементом гибридной войны.
В интервью изданию Liga.net Данилов заявил, что слово "Донбасс" используется, когда Россия якобы пытается отделить регион или Галичину от Украины.
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"Потом они говорят, что это какая-то отдельная нация — жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся. Лично я считаю, что в данном случае речь должна быть чистой", — отметил он.
Глава СНБО также заявил о некорректности использования термина "губернатор" в отношении глав украинских областных администраций.
"Это абсолютная российская калька", — добавил Данилов.
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Алексей ДаниловСитуация на УкраинеДонбассРоссияУкраинаВ мире
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