В ЛНР рассказали о повестке встречи контактной группы по Донбассу

ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Новые участки разведения сил в Донбассе планируют обсудить на заседании подгруппы по безопасности контактной группы в Новые участки разведения сил в Донбассе планируют обсудить на заседании подгруппы по безопасности контактной группы в Минске , сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник

Встреча контактной группы и ее рабочих подгрупп по урегулированию конфликта в Донбассе состоится в столице Белоруссии в среду.

"В повестке вопросы согласования сторонами новых участков разведения сил и средств, предложения по которым были переданы сторонами в секретариат ОБСЕ, но ни один из предложенных участков пока не совпал", - сообщил Мирошник.

Он уточнил, что в подгруппе по вопросам безопасности планируется обсуждение также вопросов, связанных с многочисленными нарушениями режима прекращения огня, в том числе "массированные обстрелы населенных пунктов" ЛНР и ДНР.

"В повестке дня политической рабочей группы вопросы закрепления "особого статуса" в законодательстве Украины, а также согласование перечня законов и подзаконных актов, реализующих полноценный "особый статус". Кроме того, предполагается обсуждение положений проекта закона об амнистии участников событий на Донбассе", - добавил Мирошник.