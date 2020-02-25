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В ЛНР рассказали о повестке встречи контактной группы по Донбассу
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РИА Новости

В ЛНР рассказали о повестке встречи контактной группы по Донбассу

19:15 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоРодион Мирошник
Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Новые участки разведения сил в Донбассе планируют обсудить на заседании подгруппы по безопасности контактной группы в Минске, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Встреча контактной группы и ее рабочих подгрупп по урегулированию конфликта в Донбассе состоится в столице Белоруссии в среду.
"В повестке вопросы согласования сторонами новых участков разведения сил и средств, предложения по которым были переданы сторонами в секретариат ОБСЕ, но ни один из предложенных участков пока не совпал", - сообщил Мирошник.
Он уточнил, что в подгруппе по вопросам безопасности планируется обсуждение также вопросов, связанных с многочисленными нарушениями режима прекращения огня, в том числе "массированные обстрелы населенных пунктов" ЛНР и ДНР.
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"В повестке дня политической рабочей группы вопросы закрепления "особого статуса" в законодательстве Украины, а также согласование перечня законов и подзаконных актов, реализующих полноценный "особый статус". Кроме того, предполагается обсуждение положений проекта закона об амнистии участников событий на Донбассе", - добавил Мирошник.
По словам представителя ЛНР, в гуманитарной подгруппе на повестке дня основным вопросом является верификации списков лиц, которые предлагаются сторонами для участия в обмене.
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