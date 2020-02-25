Подозреваемый в убийстве подростка в Челябинске ранее был судим

"В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвиняемый - ранее судимый, в том числе по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) местный житель, состоящий на учете у нарколога", - сказал Бабич.