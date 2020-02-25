Подозреваемый в убийстве подростка в Челябинске ранее был судим

ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 17-летнего молодого человека в ходе конфликта между двумя компаниями в Челябинске был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, в настоящее время он арестован, сообщил РИА Новости во вторник руководитель следственного отдела по Центральному району Челябинска Евгений Бабич.
Ранее сообщалось, что ночью 22 февраля в Челябинске между двумя группами ранее незнакомых молодых людей, местных жителей, произошел конфликт, в ходе которого ножом в сердце был убит 17-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным СК, драка произошла после того, как на улице к девушкам приставали несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения, а 17-летние юноши за них заступились.
"В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвиняемый - ранее судимый, в том числе по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) местный житель, состоящий на учете у нарколога", - сказал Бабич.
Он уточнил, что мужчина в момент совершения преступления находился под административным надзором, ему было запрещено выходить из дома ночью.
30 января, 17:20В Волгограде зарезали 16-летнего актера из "Ералаша", пишут СМИ
Также Бабич добавил, что в отношении него возбуждено второе уголовное дело – по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе конфликта обвиняемый нанес ножевое ранение еще одному молодому человеку, который сейчас находится в лечебном учреждении, пояснил собеседник агентства.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске. Как сообщала пресс-служба горадминистрации, власти Челябинска возьмут на себя расходы, связанные с похоронами.