В Челябинске в массовой драке убили подростка, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В центре Челябинска в массовой драке зарезали подростка, сообщает портал 74.ru со ссылкой на источники.
Драка началась в ночь на 22 февраля возле здания противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летнему юноше попали ножом в сердце, еще одного молодого человека (его возраст не сообщается) госпитализировали с травмами.
На месте работают сотрудники полиции, в том числе криминалисты и кинологи.
Возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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