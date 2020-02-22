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В Челябинске в массовой драке убили подростка, пишут СМИ
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РИА Новости

В Челябинске в массовой драке убили подростка, пишут СМИ

13:03 22.02.2020 (обновлено: 14:30 22.02.2020)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В центре Челябинска в массовой драке зарезали подростка, сообщает портал 74.ru со ссылкой на источники.
Драка началась в ночь на 22 февраля возле здания противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летнему юноше попали ножом в сердце, еще одного молодого человека (его возраст не сообщается) госпитализировали с травмами.
На месте работают сотрудники полиции, в том числе криминалисты и кинологи.
Возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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9532314750
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ЧелябинскПроисшествия
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ЗАРЭЖУ.
22 февраля, 13:15
Александр Жеравков
912306
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