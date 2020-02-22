Власти оплатят похороны подростка, погибшего в драке в Челябинске

"Минувшей ночью в Челябинске был убит 17-летний подросток. Выражаем соболезнования семье и близким погибшего. В связи с тем, что мальчик находился под опекой и без попечения родителей, администрация города Челябинска возьмёт на себя все расходы, связанные с похоронами", - говорится в сообщении.