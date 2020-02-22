Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T15:47+0300
https://ria.ru/20200222/1565098773.html
Власти оплатят похороны подростка, погибшего в драке в Челябинске
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

Власти оплатят похороны подростка, погибшего в драке в Челябинске

15:47 22.02.2020
1227
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 фев – РИА Новости. Погибший в драке между двумя компаниями в Челябинске 17-летний молодой человек находился под опекой, без попечения родителей, администрация города оплатит все расходы, связанные с его похоронами, сообщила в субботу пресс-служба горадминистрации.
По данным следствия, ночью 22 февраля в Челябинске между двумя группами ранее незнакомых молодых людей, местных жителей, произошел конфликт, в ходе которого один из участников конфликта получил смертельную травму. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), подозреваемый задержан.
Автомобили скорой медицинской помощи
15 февраля, 10:14
В Тульской области восемь студентов попали в больницу после конфликта
"Минувшей ночью в Челябинске был убит 17-летний подросток. Выражаем соболезнования семье и близким погибшего. В связи с тем, что мальчик находился под опекой и без попечения родителей, администрация города Челябинска возьмёт на себя все расходы, связанные с похоронами", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе горадминистрации пояснили, что в драке пострадал еще один 17-летний молодой человек, он был госпитализирован в челябинскую областную детскую клиническую больницу с ранением грудной клетки. В настоящее время его состояние стабильное, добавили в пресс-службе.
Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана, вывезенные за пределы села Сортобе
15 февраля, 07:36
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
013121014
Обсудить 2
ЧелябинскПроисшествия
Рекомендуем
В Кандалакше Мурманской области подросток подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика
Омбудсмен рассказал о подростке, пытавшемся убить ребенка в Кандалакше
Телеведущий Дмитрий Дибров
Малышева рассказала о клятве, данной Дибровым
Коллектор
В России впервые дисквалифицировали коллектора за угрозы должникам
Здание правительства Украины в Киеве
"Доктора есть?" В Сети высмеяли стоящего на руках украинского министра
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Пустые полки
"Почти все стоит". Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Автомобиль Следственного комитета России
В Челябинске в массовой драке убили подростка, пишут СМИ
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Руки в наручниках
В Петербурге арестовали сбежавшего из суда подозреваемого в убийстве
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
На Украине пенсионерка ожила через десять часов после смерти
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018
Сенатор прокомментировал обвинения США в адрес России по коронавирусу
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Эксперт оценил обвинения США в адрес России по коронавирусу
Автомобиль полиции на Украине
СМИ: в доме экс-главы МИД Украины погиб предприниматель
Сотрудники МЧС извлекли из озера в Выборгском районе тела трех человек
В Ленинградской области три рыбака утонули в озере
Пешеходы на Якиманской набережной в Москве
Климатолог рассказал, какой будет погода летом после аномальной зимы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Лента новостейМолния