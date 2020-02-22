Власти оплатят похороны подростка, погибшего в драке в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 22 фев – РИА Новости. Погибший в драке между двумя компаниями в Челябинске 17-летний молодой человек находился под опекой, без попечения родителей, администрация города оплатит все расходы, связанные с его похоронами, сообщила в субботу пресс-служба горадминистрации.
По данным следствия, ночью 22 февраля в Челябинске между двумя группами ранее незнакомых молодых людей, местных жителей, произошел конфликт, в ходе которого один из участников конфликта получил смертельную травму. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), подозреваемый задержан.
"Минувшей ночью в Челябинске был убит 17-летний подросток. Выражаем соболезнования семье и близким погибшего. В связи с тем, что мальчик находился под опекой и без попечения родителей, администрация города Челябинска возьмёт на себя все расходы, связанные с похоронами", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе горадминистрации пояснили, что в драке пострадал еще один 17-летний молодой человек, он был госпитализирован в челябинскую областную детскую клиническую больницу с ранением грудной клетки. В настоящее время его состояние стабильное, добавили в пресс-службе.
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