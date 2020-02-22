Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка в результате драки в Челябинске, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ночью 22 февраля в Челябинске между двумя группами ранее незнакомых молодых людей, местных жителей, произошел конфликт, в ходе которого один из участников конфликта получил смертельную травму. Был убит 17-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), подозреваемый задержан.
Кроме того, Бастрыкин поручил установить не только все обстоятельства и участников преступления, но и причины и условия, которые ему поспособствовали. Глава ведомства поручил оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку, а также содействие в организации похорон.