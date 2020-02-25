"Сын Порошенко" посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что младший сын Петра Порошенко Михаил якобы "отжигал" на концерте российского рэпера Face в Лондоне.
Кроме того, парламентарий в шутку предложил "отправить Мишу на Евровидение от России".
Ранее младший сын Петра Порошенко попал на фото в толстовке с надписью, очень похожей на слово Russia, что возмутило многих пользователей соцсетей.
23 мая 2017, 20:14Исправился. Сын Порошенко пришел на ТВ в "украинской" футболке
Скандал с русским языком
Порошенко назвал его слова "попыткой растерянности и неудачного троллинга". Он добавил, что Михаил "ультиматумом заставил семью разговаривать дома только на украинском языке, исключение только для английского языка".
21 февраля, 19:36Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос