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"Сын Порошенко" посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
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РИА Новости

"Сын Порошенко" посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

01:35 25.02.2020
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПразднование Дня Независимости Украины. Президент Украины Петр Порошенко с семьей
Празднование Дня Независимости Украины. Президент Украины Петр Порошенко с семьей
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что младший сын Петра Порошенко Михаил якобы "отжигал" на концерте российского рэпера Face в Лондоне.

"Тем временем человек, похожий на сына Порошенко, сообщает нам о том, что "русские в Лондоне", – написал Дубинский в своем телеграм-канале.

Кроме того, парламентарий в шутку предложил "отправить Мишу на Евровидение от России".
Ранее младший сын Петра Порошенко попал на фото в толстовке с надписью, очень похожей на слово Russia, что возмутило многих пользователей соцсетей.
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Скандал с русским языком

В августе 2019 года сын и две дочери Порошенко пришли на митинг в поддержку экс-президента Украины к зданию Госбюро расследований. В ходе митинга молодой человек заявил журналистам, что в повседневной жизни обычно говорит на русском языке и любит украинский язык "всем сердцем".
Порошенко назвал его слова "попыткой растерянности и неудачного троллинга". Он добавил, что Михаил "ультиматумом заставил семью разговаривать дома только на украинском языке, исключение только для английского языка".
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Александр ДубинскийСитуация на УкраинеМихаил ПорошенкоПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныЛондонРоссияУкраинаВ мире
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