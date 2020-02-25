Новые правила Шенгена: что изменилось в выдаче виз

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Ситуация напряженная — так характеризуют эксперты то, что происходит сейчас с выдачей европейских виз. Новые правила вступили в силу почти три недели назад, но пока — переходный период. Сроки подачи документов, "мульти" или краткосрочная, — все вызывает сомнения и вопросы. О том, как сейчас получают Шенген, — в материале РИА Новости.

Когда подавать

Изменилось многое: анкеты, сроки. Правила выдачи краткосрочных и мультивиз унифицировали. Правда, по довольно разрозненной информации от экспертов, эти нововведения все-таки не всегда обязательные и внедряются на усмотрение консульств.

Раньше максимальный срок обращения за визой составлял три месяца до поездки, а минимальный зависел от страны.

Сейчас документы принимают не раньше, чем за полгода, и не позже, чем за 15 календарных дней до вылета, пояснил РИА Новости Джитен Вияс, глава Visa Facilitation Services Global в Африке, Австралазии, Европе и СНГ.

"Но на рабочих встречах с представителями консульств Чехии, Италии, Франции и Греции нам сказали, что, как и прежде, постараются принимать документы за десять, семь, пять дней до поездки", — уточнил Иван Балановский, руководитель визового отдела туроператора по Европе.

Лучше не рисковать — некоторые страны все же строго придерживаются новых правил. Так, в одной туристической компании рассказали, что клиенты подавали документы на визу в Эстонию за 15 дней до отправления и их попросили впредь делать это за 16.

"Нам звонили туристы, у которых не приняли бумаги за десять дней до поездки в Испанию, — говорит Наталия Любомирова, начальник отдела Шенгена визовой компании. — Многие консульства перестали делать срочные визы. Также увеличились сроки выдачи до пяти-семи рабочих дней вместо пяти календарных".

Эксперт добавила, что за несколько дней до вылета еще можно получить разрешение на въезд в Германию.

По информации пресс-службы Еврокомиссии, 15 дней — максимум для рассмотрения заявки, обработка может длиться до 45 дней только в отдельных случаях, например когда требуется дальнейшее изучение документов.

Как подавать

Визовый сбор со 2 февраля увеличился до 80 евро, но не для россиян. Для наших туристов, как и для граждан еще десятка стран, — 35 евро. Цена услуг визовых центров, как правило, не превышает 30 евро, если не брать в расчет дополнительные преференции: курьер, VIP-зал, подача в удобное время.

Анкеты новые, но все вопросы практически прежние.

По словам москвички Ольги Шмелевой, которая на днях обращалась в консульство Греции, исчез пункт о предыдущих визах. "Но информацию о них предоставлять нужно — в виде копий. Пришлось срочно "ксерить" страницы паспорта с "шенгенами" за последние три года, а также разворот с фотографией предыдущего документа", — сообщила она.

Также из анкет некоторых стран исчез вопрос о том, на какой срок соискатель просит визу. Надо указывать только даты поездки.

Очередей нет. "Если клиент приходит со всеми документами, копиями и фотографиями, процесс может занять около 30 минут", — отмечает Джитен Вияс.

На какой срок дадут визу

С новыми правилами сюрпризов со сроками виз должно стать меньше. После трех краткосрочных в течение двух лет дадут на год, после — на два года, а потом — на пять лет.

Для туристов в этом есть и плюсы, и минусы. Так, некоторые страны, например Испания, Греция, Италия, Франция раньше нередко ставили "мульти" даже в чистые паспорта. Другие же, в частности Норвегия, разрешали въезд лишь на срок тура даже опытным путешественникам по Европе.

В МИД России заверили , что россияне по-прежнему будут получать долгосрочные визы в упрощенном порядке. Даже при первом обращении есть шанс на многократную сроком до года.

Угадать, какое консульство расщедрится, непросто. Так, например, после 2 февраля были ситуации, когда итальянцы в паспорта с длительными визами ставили "шенген" на полгода. Иван Балановский, напротив, указал, что на днях увидели пятилетнее разрешение на въезд после двухлетнего.

Французы, говорят эксперты, продолжают довольно часто давать "мультики". А недавно латыши в три чистых паспорта поставили полугодовое и годовые разрешения на въезд.

Представители турфирм надеются на послабления от наиболее строгих консульств. Обратили внимание на то, что недавно норвежцы стали выдавать двухлетние визы, австрийцы — на длительные сроки (обычно они ограничивались периодом поездки).

Теперь особенно важно не только то, какими были предыдущие визы, но и то, как их использовали.