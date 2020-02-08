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Порядок получения шенгенской визы для россиян не изменится
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РИА Новости

Порядок получения шенгенской визы для россиян не изменится

10:32 08.02.2020 (обновлено: 11:04 08.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Порядок получения шенгенской визы россиянами не изменится после обновления нового визового кодекса ЕС, большинство стран Шенгенской зоны в упрощенном порядке выдают гражданам России долгосрочные визы, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
Страны ЕС 2 февраля обновили Визовый кодекс для облегчения визовых процедур и эффективной реакции на проблемы, возникающие при нелегальной миграции.
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"В соответствии с действующим Соглашением между Российской Федерацией и Европейским Сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25 мая 2006 года действует прежний порядок, то есть при первом обращении оформляется многократная виза до 1 года и только после ее использования возможно получение многократной визы сроком от 2 до 5 лет. Знаем, что данная практика не претерпит изменений и после вступления в силу 2 февраля нового Шенгенского визового кодекса Европейского союза", - сказал Парамонов.
Он отметил, что большинство стран, входящих в Шенгенскую зону, в целом идут навстречу российским гражданам и в упрощенном порядке выдают долгосрочные визы.
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В июне Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, в которых определены условия получения долгосрочных шенгенских виз. Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу в 2020 году. Согласно этим поправкам многократную шенгенскую визу на год будут выдавать, если заявитель получил и законно использовал три визы в течение предыдущих двух лет. Визы сроком действия на два года будут выдаваться "при условии, что заявитель в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал предыдущую многократную визу, действительную в течение одного года". Согласно документу, визы сроком действия в 5 лет можно будет получить, если заявитель в предыдущие три года законно использовал предыдущую многократную визу, действительную в течение двух лет.
Генконсул Италии Франческо Форте, комментируя новые правила шенгена, заявил, что часто путешествующие россияне смогут получить сразу пятилетнюю шенгенскую визу.
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Читайте полный текст интервью Алексея Парамонова >>
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Алексей ПарамоновШенгенская зонаНовости - ТуризмМИД РФЕвросоюзРоссияВ мире
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