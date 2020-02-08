Порядок получения шенгенской визы для россиян не изменится

"В соответствии с действующим Соглашением между Российской Федерацией и Европейским Сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25 мая 2006 года действует прежний порядок, то есть при первом обращении оформляется многократная виза до 1 года и только после ее использования возможно получение многократной визы сроком от 2 до 5 лет. Знаем, что данная практика не претерпит изменений и после вступления в силу 2 февраля нового Шенгенского визового кодекса Европейского союза", - сказал Парамонов.

В июне Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, в которых определены условия получения долгосрочных шенгенских виз. Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу в 2020 году. Согласно этим поправкам многократную шенгенскую визу на год будут выдавать, если заявитель получил и законно использовал три визы в течение предыдущих двух лет. Визы сроком действия на два года будут выдаваться "при условии, что заявитель в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал предыдущую многократную визу, действительную в течение одного года". Согласно документу, визы сроком действия в 5 лет можно будет получить, если заявитель в предыдущие три года законно использовал предыдущую многократную визу, действительную в течение двух лет.