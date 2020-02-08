Алексей Парамонов: визит Макрона в Россию – новое начало диалога стран

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию на торжества, посвященные 75-летию Великой Победы, создаст новую важную точку отсчета в российско-французских отношениях, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов накануне Дня дипломатического работника. Он также объяснил, почему каталонский женералитет не обращался к Москве с предложением открыть свое представительство в России, и рассказал, что осталось неизменным для россиян со вступлением в силу нового шенгенского кодекса ЕС.

— В прошлом году значительно активизировались политические контакты России и Франции. В августе состоялась встреча президентов двух стран, в сентябре впервые за несколько лет провели переговоры в формате "2+2" главы МИД и минобороны России и Франции. Ожидаете ли вы, что политический диалог наших стран и в этом году будет насыщенным? Какие двусторонние встречи и визиты ждут нас в ближайшее время? Когда может пройти новая встреча в формате "2+2"?

— Можно ожидать, что заданные в 2019 году президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном вектор и темп развития двусторонних отношений сохранятся и в наступившем году. Происходящая интенсификация двусторонних контактов и расширение их повестки дня позволяют постепенно возвращать политический диалог с Францией на уровень, соответствующий статусу двух ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как известно, Макрон примет участие в торжественных церемониях 9 мая в Москве, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны. Этот визит французского лидера в Россию, вызывающий у некоторых экспертов определенные ассоциации с приездом Шарля де Голля в СССР в 1944 году, призван подчеркнуть особый характер двусторонних отношений, выдержавших испытание на прочность даже в самые тяжелые периоды в истории Европы, и создать в них новую важную точку отсчета.

Рассчитываем, что очередное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ) с участием министров иностранных дел и обороны может быть организовано во второй половине текущего года. Этот формат является серьезным подспорьем для выработки нашими странами согласованных ответов на возникающие вызовы стабильности и безопасности как в проблемных регионах, так и в мире в целом.

Придаем важное значение развитию связей между субъектами Российской Федерации и французскими регионами, знаем о неподдельном интересе, проявляемом на местах к расширению таких контактов. Налаживанию этого направления сотрудничества будет способствовать, как мы рассчитываем, намеченный на 2021 год перекрестный Год российско-французского регионального сотрудничества. Подготовкой займется российско-французская комиссия, создание которой предусмотрено соответствующим межправительственным соглашением 2011 года.

В культурно-гуманитарной сфере нынешний год ознаменуется в первую очередь проведением во Франции фестиваля "Русские сезоны", церемония открытия которых состоялась 16 января в Париже в театре "Одеон" спектаклем Театра наций "Дядя Ваня". Фестиваль затронет практически все французские регионы (64 города), запланировано более 270 мероприятий.

— МИД России ранее сообщил о подготовке переговоров России в формате "2+2" с еще одной европейской страной – Италией. Когда и где они пройдут? С какими еще странами можно ожидать возобновления переговоров в данном формате в ближайшей перспективе? Можно ли считать возобновление такого формата сигналом к возможному улучшению климата отношений Москвы и Брюсселя?

— Принципиальная договоренность о возобновлении практики проведения регулярных встреч министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате "2+2" была подтверждена в ходе официального визита президента России в Рим 5-7 июля 2019 года.

На данный момент эта встреча в основном уже подготовлена. Ее основные параметры были согласованы заместителем министра иностранных дел Александром Грушко в октябре 2019 года. Рассчитываем, что консультации с участием четырех министров состоятся уже в самое ближайшее время.

Российско-итальянская встреча в формате "2+2" позволит подкрепить заданный Парижем вектор на развитие диалога между Москвой и ведущими европейскими странами по вопросам европейской и международной безопасности. В условиях продолжающейся деградации международной архитектуры контроля над вооружениями, а также официального курса НАТО на милитаризацию Европы и отказа от ключевых договоренностей по военной сдержанности восстановление военно-политических контактов играет важную роль в деле деэскалации и укрепления доверия в Европе.

— Есть ли информация о том, когда Россию посетит король Испании?

— Правительственный кризис в Испании, затянувшийся более чем на год, дважды привел к необходимости проведения досрочных парламентских выборов (апрель и ноябрь 2019 года). Рассчитываем на то, что сейчас, после преодоления внутриполитической нестабильности в Испании, двусторонние отношения обретут новую динамику. Важную роль в этом деле могли бы сыграть контакты на высшем уровне, имеющие богатую историю, которым в Москве, естественно, будут рады.

— Ранее сообщалось, что каталонский женералитет хотел бы открыть представительства в России и других странах постсоветского пространства. Поступало ли уже такое обращение в МИД России?

— Как известно, в последние годы каталонское руководство в контексте реализации дорожной карты суверенизации региона открыло в ряде стран Европы свои представительства, основной целью которых является продвижение имиджа независимой Каталонии.

В наш адрес правительство Каталонии с предложением открыть подобные представительства не обращалось, заведомо зная о том, что Россия выступает за строгое соблюдение внутреннего законодательства Испании в отношении вопросов территориальной целостности страны, о чем неоднократно заявлялось на самом высоком уровне.

— Генконсул Италии Франческо Форте заявил, что благодаря новым правилам выдачи шенгенских виз, которые начали действовать с 2020 года, часто путешествующие россияне смогут рассчитывать на визы сроком сразу на пять лет, так как не будет виз на три или четыре года. Происходит ли это на самом деле? Италия часто заявляла о том, что будет выдавать долгосрочные туристические визы россиянам, однако на практике это оказывались визы сроком на год, два, не больше. Какие европейские страны сейчас являются наиболее гибкими в вопросе выдачи долгосрочных виз?

— Основную часть этого вопроса скорее следует адресовать итальянской стороне. В соответствии с действующим соглашением между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза от 25 мая 2006 года действует прежний порядок, то есть при первом обращении оформляется многократная виза до 1 года, и только после ее использования возможно получение многократной визы сроком от 2 до 5 лет. Знаем, что данная практика не претерпит изменений и после вступления в силу 2 февраля нового Шенгенского визового кодекса Европейского союза.

В части вопроса о гибкости европейских государств в этом вопросе хотелось бы с удовлетворением отметить, что большинство стран, входящих в Шенгенскую зону, в целом идут навстречу нашим гражданам и в упрощенном порядке выдают долгосрочные визы. Судя по имеющимся отзывам, процесс получения виз в итальянских консульствах в России является очень комфортным и удобным, за что мы признательны итальянской стороне.

— Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает, что российское продуктовое эмбарго в отношении итальянского сыра пармезан не входит в рамки режима санкций и ответных мер между Западом и Россией. О необходимости снятия санкций с пармезана он заявил министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову на встрече в Риме в декабре. Не планирует ли Россия вывести ряд продуктов, включая пармезан, из-под ответных мер?

— Позиция России в отношении санкционных ограничений хорошо известна: не мы вводили санкции, не нам их отменять. Считаю, что это вполне справедливо. Мы видим, что с течением времени все больше наших партнеров в Европе открыто признают не только бесполезность санкционного или какого-либо другого давления на Российскую Федерацию с целью изменения нашей позиции по важнейшим международным вопросам, но и прямой вред собственной экономике, интересам европейских компаний-экспортеров.

Вы хорошо знаете, что Италия, обладающая одним из самых значительных экспортных потенциалов как в Европе, так и в мире в целом, фиксирует экономические потери в результате российских ответных мер практически с момента их введения. Наши друзья на Апеннинах открыто говорят о том, что отмена санкций пошла бы на пользу итальянской экономике.

К сожалению, конструктивной позиции Рима пока недостаточно, чтобы маховик западных санкций прекратил вращение. Этот абсолютно несправедливый с точки зрения глобальной экономической конкуренции инструмент по-прежнему используется против нашей страны. Соответственно, продолжают действовать и российские ответные меры. Надеемся, что в перспективе наши западные коллеги все же прислушаются к голосу разума и санкционное противостояние уйдет в историю.

В диалоге с Италией мы продолжим выступать как партнеры. Мы приветствуем итальянские инвестиции в российскую экономику, будем наращивать наше сотрудничество в рамках международных проектов, поддерживать положительную динамику двустороннего товарооборота.