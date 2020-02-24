Рахмон примет участие в мероприятиях по случаю юбилея Победы в Москве

"Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон по приглашению президента России, уважаемого Владимира Владимировича Путина примет участие в параде 9 мая в Москве. Около Красной площади также пройдёт сводная рота солдат и офицеров Вооружённых сил Таджикистана. Желаем российским друзьям успехов в подготовке этого значимого для нас всех мероприятия", - сказал глава МИД Таджикистана.