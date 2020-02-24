Рахмон примет участие в мероприятиях по случаю юбилея Победы в Москве

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон по приглашению президента России, уважаемого Владимира Владимировича Путина примет участие в параде 9 мая в Москве. Около Красной площади также пройдёт сводная рота солдат и офицеров Вооружённых сил Таджикистана. Желаем российским друзьям успехов в подготовке этого значимого для нас всех мероприятия", - сказал глава МИД Таджикистана.
Юбилейный парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
Ранее сообщалось, что три ветерана Великой Отечественной войны из Таджикистана примут участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине Победы в Москве по приглашению правительства России.