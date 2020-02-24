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Источник допустил причастность экс-главы МИД Украины к убийству
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РИА Новости

Источник допустил причастность экс-главы МИД Украины к убийству

03:22 24.02.2020 (обновлено: 08:52 24.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. К смерти предпринимателя Сергея Старицкого может быть причастен бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара. Об этом пишет Obozrevatel со ссылкой на источник.
Ранее появилась информация, что Старицкий погиб в доме экс-главы МИД Украины. Это подтвердили в компании Atlantic Group, где он занимал должность генерального директора. Ранее Старицкий руководил телеканалом "Интер" и возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.
Как рассказал источник, труп лежал на кухне с пистолетом в ладони, а пуля вошла под глаз. При этом на лице жертвы нет следов, характерных для самостоятельного выстрела в упор. Отмечается, что пистолет был зажат в руке у Старицкого. По мнению собеседника, он должен был выпасть из-за падения с высоты человеческого роста.
Кроме того, в крови Кожары зафиксировано 0,8 промилле алкоголя. Предполагается, что он мог умышленно или неумышленно застрелить Старицкого и затем вложить пистолет жертве в руку.
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Как утверждает источник, есть свидетельства, согласно которым Кожара неоднократно стрелял во дворе своего дома, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

"Убийство" в доме экс-главы МИД Украины

Предварительно установлено, что в доме находились три человека, супруги и их гость, которые употребляли алкогольные напитки. Женщина заявила, что она находилась в другой комнате, когда гость якобы совершил суицид.
Накануне полиция сообщила, что смерть мужчины в доме экс-министра иностранных дел Украины в Киевской области расследуется по статье "умышленное убийство". В сообщении говорится, что правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, а также назначены ряд экспертиз.
Виктор Шокин
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95016131125
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Киевская областьСитуация на УкраинеЛеонид КожараМИД УкраиныУкраинаПроисшествияВ мире
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