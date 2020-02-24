Источник допустил причастность экс-главы МИД Украины к убийству

Как рассказал источник, труп лежал на кухне с пистолетом в ладони, а пуля вошла под глаз. При этом на лице жертвы нет следов, характерных для самостоятельного выстрела в упор. Отмечается, что пистолет был зажат в руке у Старицкого. По мнению собеседника, он должен был выпасть из-за падения с высоты человеческого роста.