СМИ: в доме экс-главы МИД Украины погиб предприниматель

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Предприниматель Сергей Старицкий погиб в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, передает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в полиции.
"Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии", - отмечается в сообщении.
Позже в полиции Киевской области подтвердили, что в одном из домов, по предварительным данным, мужчина совершил суицид. "Погибшим оказался 56-летний житель Киева", - говорится в сообщении областного управления Национальной полиции. По этому факту возбуждено уголовное дело.
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В субботу компания Atlantic Group проинформировала, что гендиректор Сергей Старицкий погиб в пятницу вечером. "С превеликим сожалением сообщаем, что вчера поздно вечером погиб генеральный директор Atlantic Group Сергей Геннадьевич Старицкий", - говорится в сообщении компании на странице в Facebook.
В компании отметили, что Старицкий руководил телеканалом "Интер" и возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.
Леонид Кожара занимал должность министра иностранных дел в правительстве в 2012-2014 годах.
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