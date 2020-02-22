СМИ: в доме экс-главы МИД Украины погиб предприниматель

Позже в полиции Киевской области подтвердили, что в одном из домов, по предварительным данным, мужчина совершил суицид. "Погибшим оказался 56-летний житель Киева", - говорится в сообщении областного управления Национальной полиции. По этому факту возбуждено уголовное дело.