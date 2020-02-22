Смерть мужчины в доме экс-главы МИД Украины расследуют как убийство

По данным полицейского ведомства, предварительно установлено, что в доме находились три человека, супруги и их гость, которые употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость совершил самоубийство.

"Смерть мужчины в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области расследуется как умышленное убийство. В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью. Следовательно, по согласованию с прокуратурой уголовное дело переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство", - говорится в сообщении.