Смерть мужчины в доме экс-главы МИД Украины расследуют как убийство

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Смерть мужчины в доме экс-министра иностранных дел Украины в Киевской области расследуется по статье "умышленное убийство", сообщает полиция.
В субботу издание "Зеркало недели" со ссылкой источник в полиции написало, что в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Смерть Старицкого подтвердили в компании Atlantic Group, где он занимал должность генерального директора. Полиция заявляла, что, по предварительным данным, мужчина совершил суицид. Ранее Старицкий руководил телеканалом "Интер" и возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.
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По данным полицейского ведомства, предварительно установлено, что в доме находились три человека, супруги и их гость, которые употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость совершил самоубийство.
"Смерть мужчины в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области расследуется как умышленное убийство. В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью. Следовательно, по согласованию с прокуратурой уголовное дело переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство", - говорится в сообщении.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, а также назначены ряд экспертиз.
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