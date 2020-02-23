Пушков оценил обращение украинских "вирусологов в спортивных костюмах"

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал тот факт, что "спецподстрекателей" в Новых Санжарах не нашли, ожидаемым.
Сенатор подчеркнул, что это все выдумки Киева.
"Полтавские хлопцы", как отметил Пушков, опровергли сообщения, что они являются "приезжими "вирусологами в спортивных костюмах". Они, как подчеркнул сенатор, — местные жители, которых "достали" все решения властей.
"Обличения Зеленского бьют мимо цели", — подытожил Пушков.
В четверг власти Украины эвакуировали из Уханя украинцев и иностранцев после вспышки коронавируса. Всех их разместили в медцентре поселка Новые Санжары. Местные жители остались недовольны этим решением и устроили протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Протестующие отказывались пропускать автобусы с эвакуированными на территорию санатория.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "кто-то сознательно сеял среди людей панику". Глава страны также пояснил, что речь идет "об известных миру вирусологах в спортивных костюмах. А в соцсетях их обвинили в том, что они не местные жители. Позднее участники беспорядков в Новых Санжарах в записанном видео объяснили, что они жители Полтавской области, а не приезжие.
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