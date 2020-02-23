Пушков оценил обращение украинских "вирусологов в спортивных костюмах"

Сенатор подчеркнул, что это все выдумки Киева.

"Полтавские хлопцы", как отметил Пушков, опровергли сообщения, что они являются "приезжими "вирусологами в спортивных костюмах". Они, как подчеркнул сенатор, — местные жители, которых "достали" все решения властей.