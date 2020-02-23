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Пушков оценил обращение украинских "вирусологов в спортивных костюмах"
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РИА Новости

Пушков оценил обращение украинских "вирусологов в спортивных костюмах"

11:37 23.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал тот факт, что "спецподстрекателей" в Новых Санжарах не нашли, ожидаемым.
Сенатор подчеркнул, что это все выдумки Киева.
"Полтавские хлопцы", как отметил Пушков, опровергли сообщения, что они являются "приезжими "вирусологами в спортивных костюмах". Они, как подчеркнул сенатор, — местные жители, которых "достали" все решения властей.
"Обличения Зеленского бьют мимо цели", — подытожил Пушков.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Алексей Пушков
Сенатор
В четверг власти Украины эвакуировали из Уханя украинцев и иностранцев после вспышки коронавируса. Всех их разместили в медцентре поселка Новые Санжары. Местные жители остались недовольны этим решением и устроили протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Протестующие отказывались пропускать автобусы с эвакуированными на территорию санатория.
Телеведущая Ольга Скабеева
22 февраля, 09:07
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "кто-то сознательно сеял среди людей панику". Глава страны также пояснил, что речь идет "об известных миру вирусологах в спортивных костюмах. А в соцсетях их обвинили в том, что они не местные жители. Позднее участники беспорядков в Новых Санжарах в записанном видео объяснили, что они жители Полтавской области, а не приезжие.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
71111103
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаСовет Федерации РФВОЗАлексей ПушковВладимир ЗеленскийКитайУханьКиевTwitterУкраинаВ мире
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