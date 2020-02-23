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"Вирусологи в спортивных костюмах" записали обращение к Зеленскому
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РИА Новости

"Вирусологи в спортивных костюмах" записали обращение к Зеленскому

05:39 23.02.2020 (обновлено: 06:35 23.02.2020)
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины. Об этом пишет интернет-издание "Страна.ua". Ролик опубликовал телеканал Poltavske.TV.
Ранее Зеленский прокомментировал беспорядки в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая людей. По его словам, "известные миру вирусологи в спортивных костюмах" сознательно и специально сеяли среди людей панику. Украинский президент подчеркнул, что заказчики и организаторы этой "дикости" должны понести ответственность.
Молодые люди опровергли обвинения в свой адрес, заявив, что они являются жителями Полтавской области, а не приезжими участниками, которые дестабилизировали ситуацию вокруг прибытия эвакуированных из Китая граждан Украины.
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Беспорядки в Полтавской области

На Украину 20 февраля прибыло воздушное судно с украинцами и иностранцами, которых эвакуировали из Уханя после вспышки коронавируса. Их доставили в санаторий в Новых Санжарах. Местные жители не были довольны этим решением и устроили протесты. Впоследствии они переросли в столкновения с полицией.
Протестующие пытались не пропустить колонну на территорию санатория, а также забросали автобусы камнями. В результате пострадали девять стражей порядка и один гражданский.

Новая коронавирусная инфекция

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
Число зараженных в Китае превысило 76 тысяч человек, умерли 2442, выздоровели свыше 22 тысяч пациентов.
Для борьбы с распространением вируса правительство России ранее закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан КНР, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
12604173
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеВОЗВладимир ЗеленскийПолтавская областьКитайУханьУкраинаВ мире
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