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Сенатор прокомментировал обвинения США в адрес России по коронавирусу
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РИА Новости

Сенатор прокомментировал обвинения США в адрес России по коронавирусу

21:39 22.02.2020
3078
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, комментируя обвинения в США в адрес РФ в дезинформации о коронавирусе, заявил, что вирус имеет естественное происхождение, и он не слышал от коллег, что за болезнью могут стоять США.
Как ранее сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в госдепе США, в ведомстве считают, что в соцсетях есть множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Предполагается, что эта кампания, пытаясь навредить имиджу Вашингтона, продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США.
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"Я считаю, что у коронавируса природное происхождение", - сказал Рязанский РИА Новости. Он пояснил, что примерно полгода назад в комитет приходил врач, специалист по ветеринарии, который рассказал об уничтожении большого поголовья свиней в Китае, которые были заражены африканской чумой.
"По словам этого специалиста, крупным эпидемиям зачастую предшествуют массовые заболевания у животных, поскольку животный мир более чутко реагирует на различные инфекции", - рассказал законодатель. Сославшись на данные специалистов, Рязанский отметил, что похожая картина была и перед эпидемиями птичьего и свиного гриппа.
Комментируя обеспокоенность США по поводу фальшивых аккаунтов, стремящихся навредить имиджу Вашингтона, сенатор отметил, что "в рамках работы в Совете Федерации не слышал ни от одного главы комитета, ни от кого из коллег, что за этой эпидемией могут стоять Соединенные Штаты".
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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в дела разных стран, заявлял, что нет никаких фактов, подтверждающих это.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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