Сенатор прокомментировал обвинения США в адрес России по коронавирусу

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский , комментируя обвинения в США в адрес РФ в дезинформации о коронавирусе, заявил, что вирус имеет естественное происхождение, и он не слышал от коллег, что за болезнью могут стоять США

Как ранее сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в госдепе США, в ведомстве считают, что в соцсетях есть множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Предполагается, что эта кампания, пытаясь навредить имиджу Вашингтона, продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США.

"Я считаю, что у коронавируса природное происхождение", - сказал Рязанский РИА Новости. Он пояснил, что примерно полгода назад в комитет приходил врач, специалист по ветеринарии, который рассказал об уничтожении большого поголовья свиней в Китае, которые были заражены африканской чумой.

"По словам этого специалиста, крупным эпидемиям зачастую предшествуют массовые заболевания у животных, поскольку животный мир более чутко реагирует на различные инфекции", - рассказал законодатель. Сославшись на данные специалистов, Рязанский отметил, что похожая картина была и перед эпидемиями птичьего и свиного гриппа.

Комментируя обеспокоенность США по поводу фальшивых аккаунтов, стремящихся навредить имиджу Вашингтона, сенатор отметил, что "в рамках работы в Совете Федерации не слышал ни от одного главы комитета, ни от кого из коллег, что за этой эпидемией могут стоять Соединенные Штаты".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в дела разных стран, заявлял, что нет никаких фактов, подтверждающих это.