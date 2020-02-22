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Госдеп обвинил Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
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РИА Новости

Госдеп обвинил Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

18:19 22.02.2020 (обновлено: 23:24 22.02.2020)
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© REUTERS / KhamДезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
© REUTERS / Kham
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В госдепе США считают, что в соцсетях существует множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в ведомстве.
Предполагается, что эта кампания продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США, пытаясь навредить имиджу Вашингтона. Поэтому госдепартаменту поставили задачу бороться с фальшивыми аккаунтами в Twitter, Facebook и Instagram, которые якобы распространяют дезинформацию.
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"Намерение России - посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри, в том числе с помощью тайных и насильственных кампаний, оказывающих пагубное влияние", - сказал агентству и.о. заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц.
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Распространение нового коронавирусаФилип РикерКоронавирусыВОЗГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
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На воре шапка горит
22 февраля, 18:43
Хан Куль
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Фейк в квадрате в исполнении Госдепа США.
22 февраля, 19:12
llevksm
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