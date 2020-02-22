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В Петербурге арестовали сбежавшего из суда подозреваемого в убийстве
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РИА Новости

В Петербурге арестовали сбежавшего из суда подозреваемого в убийстве

17:57 22.02.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал сбежавшего из-под стражи, но потом найденного Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Срок содержания под стражей Толчина - 17.04.2020. На вопрос суда о побеге Толчин ответил, что просто не понял, что задержан, так как был без наручников. Убийство матери также не признает, утверждая, что таким способом похоронил мать", - говорится в сообщении.
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Кроме того, 21 февраля Толчин был госпитализирован из здания суда в Александровскую больницу, поэтому суд отложил заседание по избранию ему меры пресечения.
"Врачи, осмотрев пациента, порекомендовали ему дыхательную гимнастику и Вольтарен гель. Отрабатывать дыхательные техники Толчину предстоит в СИЗО", - заключили в пресс-службе судов Петербурга.
Ранее сообщалось, что вечером 17 февраля в полицию Всеволожского района обратился машинист экскаватора. По его словам, в деревне Новосергиевка Ленинградской области на территории бетонного завода малознакомый мужчина попросил его закопать бочку, в которой оказалось тело женщины. Предположительно, мужчина пытался спрятать тело своей матери. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Полиция
3 февраля, 13:36
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Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что Невский районный суд в среду оставил без рассмотрения ходатайство следствия об аресте Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд. Позже сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России задержали его в квартире знакомой.
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