В Петербурге арестовали сбежавшего из суда подозреваемого в убийстве

"Срок содержания под стражей Толчина - 17.04.2020. На вопрос суда о побеге Толчин ответил, что просто не понял, что задержан, так как был без наручников. Убийство матери также не признает, утверждая, что таким способом похоронил мать", - говорится в сообщении.