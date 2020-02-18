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В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери
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РИА Новости

В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери

11:24 18.02.2020 (обновлено: 16:31 18.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали злоумышленника, подозреваемого в убийстве женщины", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, вечером 17 февраля в полицию Всеволожского района обратился машинист экскаватора. Он сообщил, что в деревне Новосергиевка на территории бетонного завода малознакомый мужчина попросил его закопать бочку, в которой оказалось тело человека.
"В 23.00 прибывшими на место происшествия полицейскими в пластиковой бочке объемом 200 литров обнаружен труп без внешних признаков насильственной смерти неизвестной женщины", - говорится в сообщении.
Предположительно, мужчина пытался спрятать тело своей матери.
Подозреваемый в совершении преступления задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ГУМВДВсеволожский районЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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