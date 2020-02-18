В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери

По данным пресс-службы, вечером 17 февраля в полицию Всеволожского района обратился машинист экскаватора. Он сообщил, что в деревне Новосергиевка на территории бетонного завода малознакомый мужчина попросил его закопать бочку, в которой оказалось тело человека.