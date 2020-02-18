В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали злоумышленника, подозреваемого в убийстве женщины", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, вечером 17 февраля в полицию Всеволожского района обратился машинист экскаватора. Он сообщил, что в деревне Новосергиевка на территории бетонного завода малознакомый мужчина попросил его закопать бочку, в которой оказалось тело человека.
"В 23.00 прибывшими на место происшествия полицейскими в пластиковой бочке объемом 200 литров обнаружен труп без внешних признаков насильственной смерти неизвестной женщины", - говорится в сообщении.
Предположительно, мужчина пытался спрятать тело своей матери.
Подозреваемый в совершении преступления задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.