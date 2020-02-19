Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга

"Толчин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ как подозреваемый в убийстве. Он сбежал по дороге в суд. Суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщалось, что вечером 17 февраля в полицию Всеволожского района обратился машинист экскаватора. Он сообщил, что в деревне Новосергиевка на территории бетонного завода малознакомый мужчина попросил его закопать бочку, в которой оказалось тело женщины без внешних признаков насильственной смерти. Предположительно, мужчина пытался спрятать тело своей матери. Возбуждено уголовное дело об убийстве.