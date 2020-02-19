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Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд
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РИА Новости

Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд

19:09 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Толчин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ как подозреваемый в убийстве. Он сбежал по дороге в суд. Суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщалось, что вечером 17 февраля в полицию Всеволожского района обратился машинист экскаватора. Он сообщил, что в деревне Новосергиевка на территории бетонного завода малознакомый мужчина попросил его закопать бочку, в которой оказалось тело женщины без внешних признаков насильственной смерти. Предположительно, мужчина пытался спрятать тело своей матери. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Следствие планировало просить суд об аресте Толчина, так как он, по доводам следствия, может продолжить заниматься преступной деятельностью, ведет асоциальный образ жизни, преступление совершил в состоянии опьянения, добавили в объединённой пресс-службе судов.
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