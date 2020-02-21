Хафтар призвал к соблюдению берлинских соглашений по Ливии

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Командующий ЛНА маршал Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар на переговорах в Москве, где он встречался с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу, призвал к соблюдению всеми сторонами конфликта в Ливии берлинских соглашений, об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Минобороны РФ сообщило о том, что глава ведомства Сергей Шойгу в среду встретился с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром, они обсудили обстановку в Ливии.

"Мы проводим консультации со всеми нашими друзьями, в том числе и с Россией, в рамках противодействия терроризму. Мы попросили, чтобы все стороны придерживались берлинского соглашения", - сказал Хафтар, отвечая на вопрос о встрече с главой минобороны РФ.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.