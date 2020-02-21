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Хафтар призвал к соблюдению берлинских соглашений по Ливии
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РИА Новости

Хафтар призвал к соблюдению берлинских соглашений по Ливии

10:32 21.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар на переговорах в Москве, где он встречался с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу, призвал к соблюдению всеми сторонами конфликта в Ливии берлинских соглашений, об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Минобороны РФ сообщило о том, что глава ведомства Сергей Шойгу в среду встретился с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром, они обсудили обстановку в Ливии.
"Мы проводим консультации со всеми нашими друзьями, в том числе и с Россией, в рамках противодействия терроризму. Мы попросили, чтобы все стороны придерживались берлинского соглашения", - сказал Хафтар, отвечая на вопрос о встрече с главой минобороны РФ.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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