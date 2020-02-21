Халифа Хафтар: терпение армии Ливии по ситуации с Триполи на исходе

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар 20 февраля побывал в Москве, где встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. По итогам этого визита Хафтар рассказал в интервью РИА Новости, готов ли он остановить военные действия в Ливии и каковы условия, в каком случае армия возобновит наступление на столицу страны Триполи и нужна ли ЛНА российская военная помощь.

— Правительство Сараджа объявило о приостановке своего участия в мирных переговорах в Женеве после того, как силы Ливийской национальной армии обстреляли порт в столице Ливии. Как вы это прокомментируете?

— Правительство Сараджа ничего не решает. Внутри оно зависит от боевиков и террористических группировок, на внешней арене — от Турции и Катара. Сарадж получает приказы из Анкары и Дохи. Это правительство ничего само не решает, и подтверждение тому — заявления Эрдогана, в которых он подчеркивал необходимость выхода Правительства национального согласия из женевских переговоров.

— Готовы ли вы на бессрочное прекращение огня?

— Прекращение огня должно быть результатом выполнения ряда условий. Эти условия заключаются в выводе сирийских и турецких наемников, прекращении поставок Турцией оружия в Триполи, ликвидации и разоружении боевиков и террористических группировок, а также в достижении соглашения о создании национального правительства, которое примет народ Ливии и которое будет принимать решения на основе конституции.

— Что послужило причиной обстрела порта Триполи в то самое время, когда в Женеве проходило заседание военного комитета, а в Триполи находился министр иностранных дел Алжира?

— К сожалению, Турция и правительство Сараджа пользуются временным перемирием, чтобы перебросить большее число сирийских наемников, турецких солдат, террористов и оружия в Триполи по морю и по воздуху. Это нарушение перемирия, и мы всегда оставляем за собой право на них реагировать. У нас есть право противостоять турецкому вторжению, ведь наша страна сейчас оккупирована силами иностранного государства. Международное законодательство гарантирует нам это право. Никакого отношения к присутствию министра иностранных дел Алжира или заседанию военного комитета это не имеет. Мы придерживаемся условий (прекращения огня), ответ на его нарушение не означает, что мы сами его нарушили.

— Какова судьба политических переговоров, назначенных на 26 февраля, с учетом того, что ПНС объявило о приостановке участия в военном комитете 5+5?

— Даты переговоров политического комитета как одного из треков Женевы определяются миссией ООН по поддержке в Ливии. Мы открыты и позитивно относимся ко всем трекам, которые помогут достичь мира, безопасности и стабильности в Ливии, и поддерживаем миссию ООН и спецпосланника Гасана Саляме на этой должности.

— Возобновит ли армия наступление на Триполи в свете последних событий? Сможете ли вы скоро объявить, что столица перешла под контроль Ливийской национальной армии?

— Как мы уже говорили, наше терпение на исходе из-за регулярных нарушений перемирия группировками и наемниками Эрдогана и Сараджа и невыполнения ими обязательств, взятых на Берлинской конференции.

Вооруженные силы оценивают ситуацию в Триполи, контактируют с зарубежными сторонами и готовы ко всем вариантам, если международное сообщество и страны-участницы Берлинской конференции не возьмут на себя обязательства в связи с турецкой оккупацией нашей страны.

ООН, страны Совет Безопасности ООН и страны-участницы Берлинской конференции несут ответственность за прекращение переброски сирийских и турецких наемников и различного оружия, которое ежедневно привозят в Триполи из Турции на виду у всего мира без сдерживающих факторов. Это является нарушением со стороны Эрдогана и Сараджа обязательств, взятых на Берлинской конференции. Мы не можем сидеть сложа руки. И в случае, если переговоры в Женеве не приведут к миру и безопасности для нашей страны, а наемники не вернутся туда, откуда их привезли, то, безусловно, вооруженные силы выполнят свои конституционные и национальные обязанности по защите граждан, суверенитета страны и ее границ от турецких захватчиков и амбиций "мечтателя" Эрдогана относительно Ливии.

— В ходе встречи с министром обороны РФ просили ли вы о российской военной помощи? Обсуждались ли перспективы военного сотрудничества с Россией?

— Мы консультируемся со всеми друзьями, в том числе РФ, в рамках войны против терроризма. И мы потребовали от всех сторон придерживаться Берлинского соглашения.

— Согласится ли Ливийская национальная армия на патрулирование Евросоюзом линии соприкосновения, чтобы наблюдать за перемирием?