В Приамурье перезахоронили красноармейца, погибшего в 1942 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев - РИА Новости. Останки красноармейца, погибшего в 1942-м году в Новгородской области, перезахоронены в Останки красноармейца, погибшего в 1942-м году в Новгородской области, перезахоронены в Амурской области в рамках проекта "Дорога домой", сообщает Восточный военный округ (ВВО).

"В городе Свободный состоялась церемония перезахоронения останков военнослужащего Рабоче-крестьянской Красной армии сержанта Беседина Николая Сергеевича, погибшего в боях с фашистами в 1942 году в Новгородской области. Траурный митинг и ритуал прощания прошёл на Мемориале Славы погибшим воинам-свободненцам", - говорится в сообщении.

Представитель регионального отделения Поискового движения России Владимир Федорук передал родной племяннице бойца солдатский медальон, личные вещи и документы, найденные рядом с останками.

Захоронен Беседин на местном кладбище с отданием воинских почестей, как уточняет ВВО, в ближайшее время военный комиссариат Приамурья возьмет захоронение на учет как воинское.

Поисковики обнаружили останки красноармейца осенью 2019 года и благодаря солдатскому медальону установили данные военнослужащего и нашли его родственников в Приамурье.