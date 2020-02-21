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https://ria.ru/20200221/1565038613.html
В Приамурье перезахоронили красноармейца, погибшего в 1942 году
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РИА Новости

В Приамурье перезахоронили красноармейца, погибшего в 1942 году

08:20 21.02.2020
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© Официальный сайт "Поискового движения России"Поисковое движение России
Поисковое движение России
© Официальный сайт "Поискового движения России"
Поисковое движение России. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев - РИА Новости. Останки красноармейца, погибшего в 1942-м году в Новгородской области, перезахоронены в Амурской области в рамках проекта "Дорога домой", сообщает Восточный военный округ (ВВО).
"В городе Свободный состоялась церемония перезахоронения останков военнослужащего Рабоче-крестьянской Красной армии сержанта Беседина Николая Сергеевича, погибшего в боях с фашистами в 1942 году в Новгородской области. Траурный митинг и ритуал прощания прошёл на Мемориале Славы погибшим воинам-свободненцам", - говорится в сообщении.
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Представитель регионального отделения Поискового движения России Владимир Федорук передал родной племяннице бойца солдатский медальон, личные вещи и документы, найденные рядом с останками.
Захоронен Беседин на местном кладбище с отданием воинских почестей, как уточняет ВВО, в ближайшее время военный комиссариат Приамурья возьмет захоронение на учет как воинское.
Поисковики обнаружили останки красноармейца осенью 2019 года и благодаря солдатскому медальону установили данные военнослужащего и нашли его родственников в Приамурье.
"По просьбе родственников останки были доставлены на родину бойца в рамках проекта "Дорога домой". Это первый с 2011 года красноармеец, перезахороненный в Приамурье, из обнаруженных поисковиками останков амурчан в местах боёв Великой Отечественной войны", - уточняет ВВО.
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Поисковое движение РоссииВосточный военный округВеликая Отечественная война (1941-1945)Амурская областьРоссияОбщество
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