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https://ria.ru/20200221/1565035386.html
Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине
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РИА Новости

Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине

01:42 21.02.2020 (обновлено: 07:04 21.02.2020)
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© РИА НовостиСитуация в Новых Санжарах Полтавской области
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
© РИА Новости
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Эвакуированные из китайского Уханя украинцы рассказали о своих впечатлениях от протестов, которыми их встретили соотечественники после возвращения на родину.
Ольга Новик показала, как в Новых Санжарах, где решили разместить эвакуированных, забросали камнями их автобус. "Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", - написала девушка в Instagram.
Пользователь @valerka0021 опубликовала видео из автобуса и задалась вопросом: "Что с вами, "люди"?"
Эвакуированная из Уханя @_harmful_n_ написала: "Не думала, что наша страна (Украина – Прим. ред.) настолько гнилая". Девушка поблагодарила соотечественников за "гостеприимство" и решила "поменять национальность".
@d.s.danse отметил, что ему "стыдно перед маленькими детьми за действия этих "людей".
Александр Махов написал в Facebook, что "весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов". "Бортпроводник, пилоты и медики – все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не кидает. Позорище", - добавил он.
Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
Вчера, 21:34
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Мать одной из украинок, эвакуированной из Китая, в свою очередь рассказала UA: ДНIПРО, что к вернувшимся относятся "как к прокаженным".
Ранее стало известно, что на Украине автобусы с эвакуированными гражданами из Ухани закидали камнями, когда они прибыли к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Местные жители грозят сжечь учреждение, в котором будут размещаться люди.
Украинские власти осудили протесты против эвакуации украинцев из Китая. Президент Владимир Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали "не лучшую сторону характера" украинцев. Он подчеркнул, что большинству эвакуированных меньше 30 лет, для многих они "почти как дети".
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 20 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи, умерли 2118 человек, выздоровели 16,1 тысячи пациентов.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
99269261185069
Обсудить 28
Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеКитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А мы ещё удивляемся тому, что Украина в отношении нас настроена враждебно, если учесть враждебность к собственным гражданам попавшим в беду в Китае не по своей воле, то и удивляться тут нечему...
21 февраля, 01:57
Леонид Бизянихин
28433002
это диагноз и он куда серьёзнее коронавируса
21 февраля, 02:01
Пророк Отечества
28240500
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