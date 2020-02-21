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https://ria.ru/20200221/1565046831.html
Жгут шины и просят не пускать: на Украине встретили сограждан из Китая
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РИА Новости

Жгут шины и просят не пускать: на Украине встретили сограждан из Китая

13:08 21.02.2020 (обновлено: 13:38 21.02.2020)
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Жители нескольких областей Украины отказываются принимать у себя соотечественников, вывезенных из Уханя, где бушует коронавирус. Протесты и стычки с полицией — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове 20 февраля.

Украинские правоохранители во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
1 из 12

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове 20 февраля.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Авиалайнер должен был отправиться на санитарную стоянку, а пассажиры и экипаж — в двухнедельный карантин.

Пострадавший во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
2 из 12

Авиалайнер должен был отправиться на санитарную стоянку, а пассажиры и экипаж — в двухнедельный карантин.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Вывезенных из Китая украинцев планировали разместить в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой.

Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
3 из 12

Вывезенных из Китая украинцев планировали разместить в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© AFP 2020 / Str

Однако еще в ночь на 20 февраля местные жители перекрыли дорогу из областного центра.

Автобусы, перевозящие эвакуированных из Китая, в Полтавской области
4 из 12

Однако еще в ночь на 20 февраля местные жители перекрыли дорогу из областного центра.

© AFP 2020 / Str
© REUTERS / Gleb Garanich

Полицейские попытались разблокировать проезжую часть, но участники акции оказали им сопротивление.

Эвакуированные, прибывшие из Китая, в аэропорту Харькова, Украина. 20 февраля 2020
5 из 12

Полицейские попытались разблокировать проезжую часть, но участники акции оказали им сопротивление.

© REUTERS / Gleb Garanich
© AFP 2020 / Str

В Новые Санжары стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины блокируют ворота медицинского учреждения, где планируется держать эвакуированных из Китая
6 из 12

В Новые Санжары стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную.

© AFP 2020 / Str
© AFP 2020 / Str

Протестующие принесли шины и подожгли их.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
7 из 12

Протестующие принесли шины и подожгли их.

© AFP 2020 / Str
© AFP 2020 / Str

Начались задержания.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
8 из 12

Начались задержания.

© AFP 2020 / Str
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Когда автобусам с эвакуированными удалось въехать в село, их встретили криками и забросали камнями.

Автобусы, перевозящие эвакуированных из Китая, в Полтавской области
9 из 12

Когда автобусам с эвакуированными удалось въехать в село, их встретили криками и забросали камнями.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© AFP 2020 / Maksym Mykhailyk

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", — написала в Instagram девушка, вернувшаяся из Китая.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
10 из 12

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", — написала в Instagram девушка, вернувшаяся из Китая.

© AFP 2020 / Maksym Mykhailyk
© AFP 2020 / Maksym Mykhaily

Украинские власти осудили протесты из-за приезда сограждан из опасного региона.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
11 из 12

Украинские власти осудили протесты из-за приезда сограждан из опасного региона.

© AFP 2020 / Maksym Mykhaily
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

В МВД заявили, что все попытки помешать размещению эвакуированных будут пресечены.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая. 20 февраля 2020
12 из 12

В МВД заявили, что все попытки помешать размещению эвакуированных будут пресечены.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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