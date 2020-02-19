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Туризм
2020-02-19T17:23+0300
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Названы лучшие места России для встречи Масленицы
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РИА Новости

Названы лучшие места России для встречи Масленицы

15:15 19.02.2020 (обновлено: 17:23 19.02.2020)
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© Фото : пресс-служба РостуризмаЗарина Догузова
Зарина Догузова
© Фото : пресс-служба Ростуризма
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Эксперты Ростуризма выбрали места, где с 24 февраля по 1 марта пройдут самые интересные масленичные гулянья, сообщает пресс-служба ведомства.

Москва: шуты, ткачи и кузнецы

Ряженые и шуты, повара и гончары, ткачи и кузнецы приглашают гостей познакомиться с культурными народными традициями и принять участие в масленичном застолье. В программе —кулинарные, творческие и ремесленные мастер-классы, народные забавы и игры, бесплатные экскурсии.
В столице с 21 февраля по 1 марта будут работать около 30 площадок.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники Масленичных гуляний в рамках фестиваля "Московская Масленица"
Участники Масленичных гуляний в рамках фестиваля Московская Масленица
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники Масленичных гуляний в рамках фестиваля "Московская Масленица"

Подмосковье: попробуй зиму на вкус

Самые масштабные празднования и народные гулянья пройдут в четырех городах: Красногорске, Коломне, Одинцово и Солнечногорске. Также к встрече Масленицы приурочен гастрономический арт-фестиваль "Вкус зимы" в Волоколамске, который состоится 29 февраля.
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Калужская область: молодецкие забавы и девичьи потехи

Этнографический парк-музей "Этномир" приглашает на фестиваль "Широкая Масленица" с 29 февраля по 1 марта. Там можно будет познакомиться с древними традициями веселого праздника, проводить зиму, загадать желание. Гостей ждут заигрыши, молодецкие забавы, девичьи потехи, ярмарка и масленичные вечерки у костра.
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В Никола-Ленивце 29 февраля на празднике сожгут не чучело зимы, а арт-объект "Сжигая мосты" архитектурного бюро Katarsis. В этом году он победил на Международном открытом конкурсе. Высота объекта – 20 метров, длина – 66 метров.
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Ярославль: Государыня Масленица

В столице Золотого кольца пройдет фестиваль "Яркая Масленица". Можно будет посетить единственную в России резиденцию Государыни Масленицы, где находится ее кабинет и хранятся наряды. В центре города развернется "Масленичная слобода". Для жителей и гостей будут работать гастрономическая и ремесленная ярмарка, карусели и каток.
В городах региона с 24 февраля по 1 марта – карнавальные шествия, ярмарочные гулянья и ремесленные мастер-классы.
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Ленобласть: покормите оленя!

Заповедник северных оленей "Лесная избушка" находится в деревне Мендсары Всеволожского района. Там с 24 февраля по 1 марта гостей ждет веселый, запоминающийся праздник: традиционные подвижные игры народов севера, кормление лошадей и оленей ягелем и катание на них по лесу, экскурсия по заповеднику, чаепитие с блинами в настоящем чуме, сжигание чучела.
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Крым: румяная и вкусная

1 марта в интерактивном парке "Викинг" пройдет фестиваль "Румяная Масленица". В программе — народные песни, старинные славянские игры, веселые хороводы и, конечно, блины по местным рецептам.
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Алтайский край: взятие городка и катание на печи

Фестиваль "Сибирская Масленица" состоится 29 февраля в селе Новотырышкино. Там выступят местные творческие коллективы, гости смогут побороться за призы и продемонстрировать свои таланты, послушать частушки под баян и гармонь, поучаствовать во взятии снежного городка, покататься на лошадях и русской печи с Емелей и Щукой.
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Архангельская область: "Медвежьи забавы" и "Целовальник"

В музейном комплексе "Малые Корелы" 1 марта пройдет фестиваль "Поморская Масленица". В программе — шествие масленичного поезда, традиционные обряды Прощального воскресенья: "Медвежья забава", "Столбы", "Целовальник", "Кулачные бои", взятие большой снежной крепости, ледовый столб с ценными подарками для самых ловких.
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Пермский край: песни, игры, угощение

В архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" с 24 февраля по 28 февраля гостей ждут костюмированные фольклорные программы в традициях прикамской Масленицы. Каждый день будет посвящен своей теме в соответствии с народным календарем и отразит все основные события праздничной недели: пение традиционных песен, обход дворов, уличное гулянье, угощение, народные игры в снегу, катания с гор.
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Приморский край: смотрины и сожжение чучела

В арт-парке "Штыковские пруды" с 29 февраля по 1 марта организована фотозона в русском стиле с самоварами, лотерея по входным билетам, катание на повозке и собачьих упряжках, мастер-класс в творческой мастерской по изготовлению кукол-оберегов, масленичные смотрины и сожжение семиметрового чучела Масленицы.
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