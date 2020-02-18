"Известия": в России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Государственная дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги, пишут " Известия ".

В поддержку документа уже высказались в ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ. В "Единой России" заявили о необходимости детально изучить текст. Также правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект.

Его автор, депутат от КПРФ Алексей Куринный отметил, что из-за отключения ЖКХ страдают не только должники, но и все жильцы многоквартирного дома.

"После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями", — подчеркнул парламентарий.

Куринный добавил, что нельзя также отключать и отопление, поскольку семьи, которые не могут позволить себе оплату счетов за газ, в итоге вынуждены жить в холоде.