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"Известия": в России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам
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РИА Новости

"Известия": в России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам

03:42 18.02.2020 (обновлено: 14:45 18.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Государственная дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги, пишут "Известия".
В поддержку документа уже высказались в ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ. В "Единой России" заявили о необходимости детально изучить текст. Также правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект.
Его автор, депутат от КПРФ Алексей Куринный отметил, что из-за отключения ЖКХ страдают не только должники, но и все жильцы многоквартирного дома.
"После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями", — подчеркнул парламентарий.
Куринный добавил, что нельзя также отключать и отопление, поскольку семьи, которые не могут позволить себе оплату счетов за газ, в итоге вынуждены жить в холоде.
Подчеркивается, что в Минстрое не видят необходимости изменений в Жилищном кодексе. В ведомстве считают, что вопрос уже урегулирован в достаточной степени, а граждане обязаны своевременно платить за услуги ЖКХ.
День Достоевского в Санкт-Петербурге
12 февраля, 13:14
Без вины виноватые: что делать, если вы вдруг обнаружили долг по ЖКХ
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Алексей КуринныйМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЛДПРКПРФСправедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
Популярные комментарии
ну так примите сразу закон. что ГО-во будет оплачивать то. что не оплатили жители. или сразу скажите. если сосед не платит по счетам. это делает его состоятельные соседи. но потом не удивляйтесь возросшей агрессии россиян.
18 февраля, 04:28
mmilentich
69200023
Ну классно, сейчас если у некоторых была небольшая задолженость, они стрались хоть как то платить что бы им не вырубили блага, то сейчас они забьют на это дело, и то что они не платят, по крайне мере вода и электроэнергия им насчитают по норме и расскидают по квартирам всех жителей подъезда. Вот каэф будет, думаю если в подъезде 2-3 квартиры будут не платить, то ченник вырастит рублей на 200.
18 февраля, 04:53
Рома Саханьков
70000121
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