В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Дудь опубликовал на своем YouTube-канале картину "ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят". За несколько дней фильм посмотрели порядка 13 миллиона человек. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов пригласил журналиста на круглый стол о мерах по профилактике и лечению этого вируса, мероприятие планируется провести в Госдуме в пятницу.
"Интерес к обследованию и тестированию вырос. Тут сомнений нет. Просмотров было много, и многие забеспокоились, нет ли у них ВИЧ-инфекции", – отметил Покровский.
По словам академика, примерно половина от общего количества зарегистрированных Роспотребнадзором случаев ВИЧ-инфекции получает лечение. Он прогнозирует, что ситуация в скором времени улучшится.
"В течение года число получающих лечение увеличится еще на 100-200 тысяч. Это будет зависеть от того, сколько препаратов закупит Минздрав на тот увеличенный бюджет, который ему выделили на этот год", – заключил специалист.
Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай подчеркнул, что фильм Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что посмотрел картину и назвал ее хорошей и заслуживающей внимания.
16 февраля, 12:50Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России