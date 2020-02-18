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В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ
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РИА Новости

В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

03:32 18.02.2020 (обновлено: 13:57 18.02.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкдание президиума Российской Академии наук в Москве
дание президиума Российской Академии наук в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ. Об этом в интервью НСН заявил руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Дудь опубликовал на своем YouTube-канале картину "ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят". За несколько дней фильм посмотрели порядка 13 миллиона человек. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов пригласил журналиста на круглый стол о мерах по профилактике и лечению этого вируса, мероприятие планируется провести в Госдуме в пятницу.

"Интерес к обследованию и тестированию вырос. Тут сомнений нет. Просмотров было много, и многие забеспокоились, нет ли у них ВИЧ-инфекции", – отметил Покровский.

По словам академика, примерно половина от общего количества зарегистрированных Роспотребнадзором случаев ВИЧ-инфекции получает лечение. Он прогнозирует, что ситуация в скором времени улучшится.

"В течение года число получающих лечение увеличится еще на 100-200 тысяч. Это будет зависеть от того, сколько препаратов закупит Минздрав на тот увеличенный бюджет, который ему выделили на этот год", – заключил специалист.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай подчеркнул, что фильм Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что посмотрел картину и назвал ее хорошей и заслуживающей внимания.
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
16 февраля, 12:50
Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России
95764982
Обсудить 16
Юрий ДудьВадим ПокровскийОлег СалагайЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФДмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
Не нужно быть академиком, чтобы поставить в аптеках и медицинских учреждениях автоматы с бесплатными презервативами и шприцами. Чтобы любой человек мог подойти к автомату, повернуть ручку, как в автомате с бахилами и взять презерватив. Не нужно будет потом тратить на пожизненную терапию каждого ВИЧ-инфицированного человека миллионы рублей. Но пока бутылка пива стоит 50 рублей, а пачка презервативов 500 рублей, выбор многих остается очевидным.
18 февраля, 06:39
aalekseevan
18112015
Мозги тоже бесплатно выдавать вместе с презервативами?
18 февраля, 09:25
Алекс Бородин
2100008
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