Песков назвал фильм Дудя о ВИЧ в России заслуживающим внимания

Дудь 11 февраля опубликовал на своем YouTube-канале фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят". За несколько дней фильм посмотрели более 9,7 миллиона человек. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ("Справедливая Россия") пригласил Дудя на круглый стол о мерах по профилактике и лечению этого вируса, мероприятие планируется провести в Госдуме в пятницу.