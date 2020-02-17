Песков назвал фильм Дудя о ВИЧ в России заслуживающим внимания

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что смотрел фильм журналиста Юрия Дудя о проблеме распространения ВИЧ в России, назвал картину хорошей и заслуживающей внимания.
Дудь 11 февраля опубликовал на своем YouTube-канале фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят". За несколько дней фильм посмотрели более 9,7 миллиона человек. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ("Справедливая Россия") пригласил Дудя на круглый стол о мерах по профилактике и лечению этого вируса, мероприятие планируется провести в Госдуме в пятницу.
"Вы знаете, в данном случае главное, что с ним ознакомились в профильном ведомстве. Тут, конечно, в личном качестве наверняка кто-то в администрации смотрел. Фильм действительно заслуживает внимания", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ознакомились ли с картиной в Кремле.
"Да, я лично смотрел", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
"Хороший фильм", - добавил он.
16 февраля, 12:50Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России