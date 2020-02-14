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В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
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РИА Новости

В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

23:25 14.02.2020 (обновлено: 00:01 15.02.2020)
13720
© интернет-канал вДудьВидеоблогер Юрий Дудь во время интервью
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
© интернет-канал вДудь
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
"Острота подачи некоторых фактов, с которой, повторюсь, можно дискутировать в научной или организационной плоскости, в то же время повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения", — написал он в телеграм-канале.
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Салагай назвал работу Дудя полезной. Он отметил, что в фильме уделяется большое внимание проблеме стигматизации ВИЧ-инфицированных людей.

"Сегодня ВИЧ — это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (нее) появлялись здоровые дети и все было хорошо", — заключил замминистра.

В следующую пятницу депутаты Госдумы проведут круглый стол о мерах по профилактике и лечению ВИЧ. Парламентарий Федот Тумусов ранее рассказал РИА Новости, что намерен позвать экспертов, которые занимаются этой проблемой. Политик отметил, что также связался с Дудем и предложил ему принять участие в мероприятии.
Дудь 11 февраля опубликовал на своем YouTube-канале фильм "ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят". За несколько дней его посмотрели более десяти миллионов человек.
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Обсудить 18
Юрий ДудьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Фильм Дудя не о том , что в России есть ВИЧ и СПИД . Фильм Дудя о том , что здравоохранение в России на уровне нищих Африканских стран , и оно , это здравоохранение полностью провалило борьбу и профилактику с этой смертельной болезнью .
14 февраля, 23:37
freizdorf
30120014
дудт еврей нагнетает
15 февраля, 00:08
Legion .
602029
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