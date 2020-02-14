В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
"Острота подачи некоторых фактов, с которой, повторюсь, можно дискутировать в научной или организационной плоскости, в то же время повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения", — написал он в телеграм-канале.
Салагай назвал работу Дудя полезной. Он отметил, что в фильме уделяется большое внимание проблеме стигматизации ВИЧ-инфицированных людей.
"Сегодня ВИЧ — это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (нее) появлялись здоровые дети и все было хорошо", — заключил замминистра.
В следующую пятницу депутаты Госдумы проведут круглый стол о мерах по профилактике и лечению ВИЧ. Парламентарий Федот Тумусов ранее рассказал РИА Новости, что намерен позвать экспертов, которые занимаются этой проблемой. Политик отметил, что также связался с Дудем и предложил ему принять участие в мероприятии.
Дудь 11 февраля опубликовал на своем YouTube-канале фильм "ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят". За несколько дней его посмотрели более десяти миллионов человек.