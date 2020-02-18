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2020-02-18T09:24+0300
https://ria.ru/20200218/1564903453.html
Жена Диброва рассказала о его состоянии после госпитализации
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РИА Новости

Жена Диброва рассказала о его состоянии после госпитализации

02:27 18.02.2020 (обновлено: 09:24 18.02.2020)
102334
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной во время финала всероссийского конкурса "Миссис Россия-2018" в театрально-концертном зале "Планета КВН" в Москве.
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Супруга Дмитрия Диброва написала в Instagram, что подписчикам не стоит переживать из-за состояния его здоровья после того, как он попал в Боткинскую больницу.
Накануне Дибров сообщил о своей госпитализации из-за потери сознания. Ему сделали МРТ и кардиограмму. Тележурналист в шутку назвал причиной "старость", подчеркнув, что в 60 лет "каждый имеет право на обморок".
"Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий — казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом, заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть", — отметила Полина Диброва.
Как ранее заявил представитель журналиста Табриз Шахиди, Дибров останется под наблюдением до вторника.
"Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто — так бывает с людьми", — ответил сам телеведущий на вопрос о причинах случившегося.
Telegram-каналы писали о госпитализации Диброва из кинотеатра "Октябрь" с якобы приступом эпилепсии, однако Шахиди отметил, что диагноз не подтвердился, добавив, что рядом с Дибровым присутствовал Леонид Якубович. Консультировавшая его телеведущая Елена Малышева не стала раскрывать секреты.
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КультураЕлена МалышеваШоу-бизнесЗдоровьеДмитрий ДибровРоссияЛеонид ЯкубовичОбщество
Популярные комментарии
Это хоть кому-нибудь интересно?
18 февраля, 03:41
nn.raevskiy
2571005
"не стоит переживать из-за состояния здоровья" - а мы и не переживали!
18 февраля, 07:18
Naum Vygodsky
2130002
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