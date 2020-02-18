Жена Диброва рассказала о его состоянии после госпитализации

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Супруга Дмитрия Диброва написала в Instagram, что подписчикам не стоит переживать из-за состояния его здоровья после того, как он попал в Боткинскую больницу.
Накануне Дибров сообщил о своей госпитализации из-за потери сознания. Ему сделали МРТ и кардиограмму. Тележурналист в шутку назвал причиной "старость", подчеркнув, что в 60 лет "каждый имеет право на обморок".
"Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий — казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом, заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть", — отметила Полина Диброва.
Как ранее заявил представитель журналиста Табриз Шахиди, Дибров останется под наблюдением до вторника.
"Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто — так бывает с людьми", — ответил сам телеведущий на вопрос о причинах случившегося.
Telegram-каналы писали о госпитализации Диброва из кинотеатра "Октябрь" с якобы приступом эпилепсии, однако Шахиди отметил, что диагноз не подтвердился, добавив, что рядом с Дибровым присутствовал Леонид Якубович. Консультировавшая его телеведущая Елена Малышева не стала раскрывать секреты.
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