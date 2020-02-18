Госпитализированный Дибров останется под наблюдением до вторника

"До завтра (до вторника - ред.) Дмитрий останется под наблюдением", - отметил он в беседе с РИА Новости.

Telegram-каналы писали о госпитализации телеведущего из кинотеатра "Октябрь" с якобы приступом эпилепсии, однако его представитель Шахиди отметил, что диагноз не подтвердился, добавив, что рядом с Дибровым присутствовал Леонид Якубович. Консультировавшая его телеведущая Елена Малышева не стала раскрывать секреты.