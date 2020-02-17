В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущий Телеведущий Дмитрий Дибров сообщил о своей госпитализации в Боткинскую больницу.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра "Октябрь" якобы с приступом эпилепсии.

"Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто — так бывает с людьми", — сказал он РИА Новости.

По его словам, "ничего серьезного" не случилось.

"Доктора все проверили: и МРТ, и кардиограмму. Нет, все в порядке. Просто старость называется", — заключил Дибров.

Представитель телеведущего Табриз Шахиди также отметил, что диагноз, о котором писали СМИ, не подтвердился.

"Дмитрий чувствует себя хорошо", — сказал РИА Новости Шахиди.