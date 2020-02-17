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2020-02-18T00:33+0300
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В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
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РИА Новости

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

22:40 17.02.2020 (обновлено: 00:33 18.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущий Дмитрий Дибров. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров сообщил о своей госпитализации в Боткинскую больницу.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра "Октябрь" якобы с приступом эпилепсии.
Телеведущий Дмитрий Дибров
Вчера, 23:23Культура
"Внезапный такой обморок": Дибров раскрыл подробности госпитализации
"Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто — так бывает с людьми", — сказал он РИА Новости.
По его словам, "ничего серьезного" не случилось.
"Доктора все проверили: и МРТ, и кардиограмму. Нет, все в порядке. Просто старость называется", — заключил Дибров.
Представитель телеведущего Табриз Шахиди также отметил, что диагноз, о котором писали СМИ, не подтвердился.
"Дмитрий чувствует себя хорошо", — сказал РИА Новости Шахиди.
Он добавил, что Дибров останется под наблюдением до вторника.
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28 мая 2019, 08:00Туризм
Дмитрий Дибров о ростовских раках, рублевских содержанках и мудрецах Тибета
57362744826
Обсудить 15
КультураДмитрий ДибровМоскваОбщество
Популярные комментарии
Вообще любит наш обыватель ругать и даже принизить публичного человека. И даже не разбираясь , какой это человек , с какими характерными качествами , какой эрудицией , да всё равно какой , но если он на экране ТВ , а не я , любимый , тот тот плохой.
17 февраля, 23:36
Филя Ром
10000015
Этот публичный в октябре 1993 года себя достаточно показал. Есть документальные кадры.
18 февраля, 00:09
vvab6
701003
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