"Внезапный такой обморок": Дибров раскрыл подробности госпитализации

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Боткинскую больницу после того, как он потерял сознание.
"Вы представляете, внезапный такой обморок, да", - заявил он телеканалу РЕН ТВ.
По словам Диброва, с ним не случилось "ничего страшного". Телеведущий в шутку отметил, что в 60 лет "каждый имеет право на обморок".
В комментарии РИА Новости Дибров также отметил, что ничем не болен.
"Доктора все проверили: и МРТ, и кардиограмму. Нет, все в порядке. Просто старость называется", — заключил он.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра "Октябрь" с приступом эпилепсии. Представитель телеведущего Табриз Шахиди сообщил, что этот диагноз не подтвердился.
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