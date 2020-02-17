Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-17T23:23+0300
https://ria.ru/20200217/1564902093.html
"Внезапный такой обморок": Дибров раскрыл подробности госпитализации
https://cdn22.img.ria.ru/images/155079/16/1550791618_0:71:2994:1755_1036x0_80_0_0_77466f0b837105d833daa94ba9c72ec1.jpg
РИА Новости

"Внезапный такой обморок": Дибров раскрыл подробности госпитализации

23:23 17.02.2020
12279
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Боткинскую больницу после того, как он потерял сознание.
"Вы представляете, внезапный такой обморок, да", - заявил он телеканалу РЕН ТВ.
По словам Диброва, с ним не случилось "ничего страшного". Телеведущий в шутку отметил, что в 60 лет "каждый имеет право на обморок".
В комментарии РИА Новости Дибров также отметил, что ничем не болен.
"Доктора все проверили: и МРТ, и кардиограмму. Нет, все в порядке. Просто старость называется", — заключил он.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра "Октябрь" с приступом эпилепсии. Представитель телеведущего Табриз Шахиди сообщил, что этот диагноз не подтвердился.
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой
25 августа 2019, 19:46
Телеведущий Дибров и его жена врезались на мотоцикле в дерево
10641039
Обсудить 6
КультураДмитрий ДибровРоссия
Рекомендуем
Женщины в защитных масках на одной из улиц в Гонконге
ВОЗ назвала количество зараженных коронавирусом за пределами Китая
Телеведущий Дмитрий Дибров
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Телеведущий Дмитрий Дибров
Госпитализированный Дибров останется под наблюдением до вторника
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Переводчик рассказал о реакции Путина на его ошибку
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве.
Жена Диброва рассказала о его состоянии после госпитализации
Генерал-майор полиции Сергей Плахих
Источник назвал причину отставки начальника московской полиции
Логотип корпорации Макдоналдс
"Макдоналдс" первым в России открыл ресторан с "темной кухней"
Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер принимают участие в заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске
Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта "Миротворец"
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе
Житель города Липецка Ефим Ефимов, подозреваемый в нападении на граждан в православном храме на Бакунинской улице в Москве
Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Баку потушили пожар в торговом центре "Садарак"
09:05Костромской губернатор прокомментировал работу нового правительства
09:03Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
09:01Росстандарт назвал количество АЗС с некачественным топливом
08:59В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Лента новостейМолния