Певице Maruv вернули часть вещей, украденных иностранцем из ее машины

Полиция в Киеве в конце января арестовала иностранца, подозреваемого в ограблении Maruv. Следователи Шевченковского управления полиции расследуют уголовное дело по статье "кража", суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 25 тысяч долларов. За совершенное преступление задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Maruv в 2019 году претендовала на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", она победила в финале национального украинского отбора. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. Она так и не подписала контракт. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять страну на конкурсе.