Певице Maruv вернули часть вещей, украденных иностранцем из ее машины

Ранее певица Maruv сообщила, что ее ограбили в центре Киева, из автомобиля артистки украли сумку с документами и подарками.
"Сегодня, 17 февраля, следователь Шевченковского управления полиции вернул певице часть похищенных вещей, остальное имущество вернут владелице после проведения экспертиз", - сообщается на сайте.
Полиция в Киеве в конце января арестовала иностранца, подозреваемого в ограблении Maruv. Следователи Шевченковского управления полиции расследуют уголовное дело по статье "кража", суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 25 тысяч долларов. За совершенное преступление задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Maruv в 2019 году претендовала на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", она победила в финале национального украинского отбора. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. Она так и не подписала контракт. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять страну на конкурсе.
6 ноября 2019, 08:53КультураMaruv прокомментировала скандал вокруг премии "MTV Россия"