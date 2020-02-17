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Певице Maruv вернули часть вещей, украденных иностранцем из ее машины
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РИА Новости

Певице Maruv вернули часть вещей, украденных иностранцем из ее машины

21:09 17.02.2020 (обновлено: 21:10 17.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица MARUV
Певица MARUV
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица MARUV. Архивное фото
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Следователь Шевченковского управления полиции вернул певице Maruv часть вещей, украденных иностранцем из ее машины, остальное имущество ей вернут после проведения экспертиз, сообщается в понедельник на сайте Нацполиции Киева.
Ранее певица Maruv сообщила, что ее ограбили в центре Киева, из автомобиля артистки украли сумку с документами и подарками.
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"Сегодня, 17 февраля, следователь Шевченковского управления полиции вернул певице часть похищенных вещей, остальное имущество вернут владелице после проведения экспертиз", - сообщается на сайте.
Полиция в Киеве в конце января арестовала иностранца, подозреваемого в ограблении Maruv. Следователи Шевченковского управления полиции расследуют уголовное дело по статье "кража", суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 25 тысяч долларов. За совершенное преступление задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Maruv в 2019 году претендовала на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", она победила в финале национального украинского отбора. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. Она так и не подписала контракт. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять страну на конкурсе.
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