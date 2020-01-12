Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в Киеве. Об этом исполнительница рассказала в Instagram Stories.
"Только что у меня из машины украли сумку с документами, всеми новогодними подарками", - рассказала певица.
Инцидент, по словам Корсун, произошел в Киеве на улице Богдана Хмельницкого. При этом она обратилась к поклонникам с просьбой отыскать свидетелей произошедшего.
Для певицы это третий подобный случай за последний год. В марте прошлого года Корсун рассказала, что в киевском аэропорту Борисполь из ее багажа украли бижутерию. Аналогичный инцидент произошел в апреле в том же аэропорту: тогда неизвестные вскрыли чемодан певицы и похитили ее вещи.
В феврале прошлого года Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, однако отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) "из-за кабальных условий". Она заявила, что не хочет выступать на песенном конкурсе с лозунгами и превращать выступление в промоакции украинских политиков.
15 июня 2019, 14:29КультураMaruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма