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2020-01-12T05:54+0300
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Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
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РИА Новости

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

05:44 12.01.2020 (обновлено: 05:54 12.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица MARUV
Певица MARUV
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица MARUV. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в Киеве. Об этом исполнительница рассказала в Instagram Stories.
"Только что у меня из машины украли сумку с документами, всеми новогодними подарками", - рассказала певица.
Инцидент, по словам Корсун, произошел в Киеве на улице Богдана Хмельницкого. При этом она обратилась к поклонникам с просьбой отыскать свидетелей произошедшего.
Для певицы это третий подобный случай за последний год. В марте прошлого года Корсун рассказала, что в киевском аэропорту Борисполь из ее багажа украли бижутерию. Аналогичный инцидент произошел в апреле в том же аэропорту: тогда неизвестные вскрыли чемодан певицы и похитили ее вещи.
В феврале прошлого года Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, однако отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) "из-за кабальных условий". Она заявила, что не хочет выступать на песенном конкурсе с лозунгами и превращать выступление в промоакции украинских политиков.
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2958517567
Обсудить 8
Maruv (Анна Корсун)ЕвровидениеКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не иначе как СБУ пакостит...😡😡😡
12 января, 06:12
Alex Ander
470000
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