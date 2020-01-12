Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

"Только что у меня из машины украли сумку с документами, всеми новогодними подарками", - рассказала певица.

Инцидент, по словам Корсун, произошел в Киеве на улице Богдана Хмельницкого. При этом она обратилась к поклонникам с просьбой отыскать свидетелей произошедшего.

Для певицы это третий подобный случай за последний год. В марте прошлого года Корсун рассказала, что в киевском аэропорту Борисполь из ее багажа украли бижутерию. Аналогичный инцидент произошел в апреле в том же аэропорту: тогда неизвестные вскрыли чемодан певицы и похитили ее вещи.