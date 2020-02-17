В Ульяновской области назвали причину радиоактивного загрязнения в НИИ

САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Причиной радиоактивного загрязнения, зафиксированного 3 февраля в Научно-исследовательском институте атомных реакторов ( Причиной радиоактивного загрязнения, зафиксированного 3 февраля в Научно-исследовательском институте атомных реакторов ( НИИАР ) в Димитровграде Ульяновской области , стала негерметичность контейнера с радиационными источниками, сообщается на сайте волжского управления Ростехнадзора

Ранее институт информировал, что утром 3 февраля на небольшом участке территории промплощадки №1 в ходе планового осмотра сотрудниками профильной службы института было обнаружено минимальное радиоактивное загрязнение снежного покрова. В НИИАР подчеркивали, что показатели радиационного фона как на территории института, так и за его пределами не превышают нормальные уровни, все реакторные установки института работают штатно, работа персонала не прерывалась.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в Instagram 8 февраля написал , что через мессенджеры и соцсети распространяется фейковое видео, что якобы на площадке НИИАР взорвался атомный реактор, из-за чего в Ульяновске якобы превышен радиационный фон. Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка.

"Предварительно, исходя из радионуклидного состава загрязнения, причиной загрязнения стала негерметичность контейнера с радиационными источниками, которые предназначались для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договору с Минобразования и науки РФ. Выявленное загрязнение не связано с работой ядерных реакторов АО "ГНЦ НИИАР", - говорится в сообщении.