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Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
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РИА Новости

Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора

18:00 08.02.2020 (обновлено: 19:17 08.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Неделе российского бизнеса в Москве
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Неделе российского бизнеса в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
САМАРА, 8 фев – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
На странице в Instagram глава региона сообщил о распространении в мессенджерам и соцсетях фейкового ролика о катастрофа на территории НИИАР. Видео сопровождается сообщением о "взрыве атомного реактора", из-за чего в Ульяновске якобы превышен радиационный фон. Морозов рассказал, что кадры были взяты с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в октябре прошлого года.
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"Такие лживые сообщения распространяют люди, зарабатывающие на хайпе, на человеческом страхе и панике. Я обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать этих людей", - написал губернатор.
Он напомнил, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Морозов подчеркнул, что ситуация в институте штатная, а все показатели дозиметров в любой точке региона находятся в норме.
"Я сам живу здесь, здесь живет моя семья, мои дети. И хочу заверить, что если бы существовала хоть какая-то угроза жизни и здоровью людей, наших с вами семей, мы бы предприняли все усилия, чтобы спасти всех, в том числе, организовали своевременное оповещение об опасности. Но никакой опасности нет, как нет никакой аварии или другой нештатной ситуации на территории НИИАР", - заключил Морозов.
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НИИ атомных реакторовСергей Морозов (политик)Ульяновская областьОбщество
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