Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора

На странице вглава региона сообщил о распространении в мессенджерам и соцсетях фейкового ролика о катастрофа на территории НИИАР. Видео сопровождается сообщением о "взрыве атомного реактора", из-за чего в Ульяновске якобы превышен радиационный фон. Морозов рассказал, что кадры были взяты с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в октябре прошлого года.

"Такие лживые сообщения распространяют люди, зарабатывающие на хайпе, на человеческом страхе и панике. Я обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать этих людей", - написал губернатор.

Он напомнил, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Морозов подчеркнул, что ситуация в институте штатная, а все показатели дозиметров в любой точке региона находятся в норме.

"Я сам живу здесь, здесь живет моя семья, мои дети. И хочу заверить, что если бы существовала хоть какая-то угроза жизни и здоровью людей, наших с вами семей, мы бы предприняли все усилия, чтобы спасти всех, в том числе, организовали своевременное оповещение об опасности. Но никакой опасности нет, как нет никакой аварии или другой нештатной ситуации на территории НИИАР", - заключил Морозов.