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Устроенный на борту лайнера Петербург-Сочи скандал сочли хулиганством
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РИА Новости

Устроенный на борту лайнера Петербург-Сочи скандал сочли хулиганством

17:45 17.02.2020 (обновлено: 18:50 17.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Женщину из Ленобласти, которая устроила скандал на борту самолета рейса ПетербургСочи, полиция решила наказать за мелкое хулиганство, сообщает управление на транспорте МВД по ЮФО.
В понедельник в соцсетях появились сообщения о том, что подвыпившая пассажирка самолёта. с использованием ненормативной лексики угрожала другому пассажиру, обещая "порезать ему всё лицо", и заявляла, что психически не здорова.
Как позднее сообщили в транспортной полиции, инцидент произошёл на борту рейса "Санкт-Петербург – Сочи".
"Стражи порядка, прибывшие на место, выяснили, что причиной вызова явилось ненадлежащее поведение одной из пассажирок во время полета. Женщина 1993 года рождения выражалась нецензурной бранью, скандалила и на замечания окружающих не реагировала", - информирует ведомство.
Отмечается, что от медицинского освидетельствования девушка отказалась.
"Транспортные полицейские доставили жительницу Ленинградской области в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи, где в отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - уточнили в пресс-службе управления.
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