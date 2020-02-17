Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T16:49+0300
https://ria.ru/20200217/1564881176.html
Лидер турецкой оппозиции обвинил Эрдогана в связях с Гюленом
https://cdn23.img.ria.ru/images/148155/55/1481555590_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_dfcd1ec221f37bd537612203aaef012e.jpg
РИА Новости

Лидер турецкой оппозиции обвинил Эрдогана в связях с Гюленом

16:49 17.02.2020
4520
© AP Photo / Emrah GurelЛидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу
© AP Photo / Emrah Gurel
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу выдвинул встречный иск против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинив его в поддержке организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в прошлом, сообщил адвокат Кылычдароглу Джеляль Челик.
Ранее Эрдоган в судебном порядке потребовал возмещения морального ущерба в размере 500 тысяч турецких лир (около 82,5 тысячи долларов США) от Кылычдароглу, обвинившего главу страны в связях с Гюленом.
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу после обстрела его автомобиля в провинции Артвин
11 февраля, 20:23Война в Сирии
Лидер турецкой оппозиции призвал к прекращению "прокси-войны" с Сирией

"По поручению председателя партии Кылычдароглу сегодня против Эрдогана был направлен встречный судебный иск на 5 курушей (меньше 1 американского цента), в котором заявлено, что на все обвинения в связях с Гюленом, выдвинутые против Эрдогана, имеются доказательства, которые будут представлены в суде", - написал в своем Twitter Челик.

Лидер оппозиции обвинил правящую Партию справедливости и развития во главе с Эрдоганом в том, что при их попустительстве члены организации Гюлена смогли занять важные посты в государственных органах. Кылычдароглу заявил, что именно правящая партия во главе с Эрдоганом обеспечивала принятие в парламенте законов, продвигаемых фетхуллахистами, и подготовила политическую основу для проникновения организации Гюлена во все властные и силовые структуры, а позднее позволила скрыться от правосудия лидерам движения Гюлена, которые теперь проживают за границей.
Сирийская провинция Идлиб
4 февраля, 18:48Война в Сирии
Турецкая оппозиция призвала правительство изменить позицию по Идлибу
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
18200003
Обсудить 1
Кемаль КылычдароглуФетхуллах ГюленТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Государственный флаг Эстонии
Китай раскритиковал рапорт эстонской разведки, признавший его угрозой
Выборы в Афганистане
Результаты выборов президента Афганистана огласят в ближайшие два дня
Клавиатура компьютера
МИД Китая назвал США "империей хакеров"
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане
СМИ: США готовятся подписать с талибами соглашение о прекращении огня
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
Иракские силовики рассказали о последствиях ракетного обстрела Багдада
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
СМИ: власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Венесуэльский министр рассказал об убытках страны от санкций США
Президент Сирии Башар Асад
Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины пригрозил Ирану судом за сбитый самолет
Офис ОАО Газпром
Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к "Газпрому"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
США потребовали от венесуэльских властей освободить дядю Гуаидо
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Посла Турции вызвали в МИД Индии из-за заявлений Эрдогана
Кадры сопровождения самолета Шойгу истребителями сербских ВВС
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния