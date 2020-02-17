Лидер турецкой оппозиции обвинил Эрдогана в связях с Гюленом

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу выдвинул встречный иск против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , обвинив его в поддержке организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в прошлом, сообщил адвокат Кылычдароглу Джеляль Челик.

Ранее Эрдоган в судебном порядке потребовал возмещения морального ущерба в размере 500 тысяч турецких лир (около 82,5 тысячи долларов США) от Кылычдароглу, обвинившего главу страны в связях с Гюленом.

"По поручению председателя партии Кылычдароглу сегодня против Эрдогана был направлен встречный судебный иск на 5 курушей (меньше 1 американского цента), в котором заявлено, что на все обвинения в связях с Гюленом, выдвинутые против Эрдогана, имеются доказательства, которые будут представлены в суде", - написал в своем Twitter Челик.

Лидер оппозиции обвинил правящую Партию справедливости и развития во главе с Эрдоганом в том, что при их попустительстве члены организации Гюлена смогли занять важные посты в государственных органах. Кылычдароглу заявил, что именно правящая партия во главе с Эрдоганом обеспечивала принятие в парламенте законов, продвигаемых фетхуллахистами, и подготовила политическую основу для проникновения организации Гюлена во все властные и силовые структуры, а позднее позволила скрыться от правосудия лидерам движения Гюлена, которые теперь проживают за границей.