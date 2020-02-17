В Театре Вахтангова оценили предложенные поправки в сфере культуры

"Мы знаем, что часто стали высказываться мнения о том, чтобы культуру перевести на коммерческие рельсы, на самоокупаемость. Доходит до того, что региональные чиновники стараются урезать финансы театру, который стал больше зарабатывать. Чтобы не возникало таких разговоров, мне очень импонирует, что в конституции будет закреплено, что культура страны охраняется и поддерживается государством. Это очень важно. Эта поправка говорит о том, что культура является национальным приоритетом, поддерживается и охраняется государством", - сказал Крок РИА Новости.