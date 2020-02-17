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2020-02-17T14:46+0300
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В Театре Вахтангова оценили предложенные поправки в сфере культуры
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РИА Новости

В Театре Вахтангова оценили предложенные поправки в сфере культуры

14:45 17.02.2020 (обновлено: 14:46 17.02.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок считает важным предложение внести в конституцию поправки о том, что культура России является уникальным наследием и охраняется государством, это позволит избежать разговоров о том, что культуру можно перевести "на коммерческие рельсы".
Ранее сообщалось, что статью 70 Конституции РФ предлагается дополнить поправкой о том, что культура России является уникальным наследием многонационального народа и охраняется государством. Соответствующее дополнение внесли члены рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию народный артист РСФСР Александр Калягин, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский и известный пианист Денис Мацуев.
"Мы знаем, что часто стали высказываться мнения о том, чтобы культуру перевести на коммерческие рельсы, на самоокупаемость. Доходит до того, что региональные чиновники стараются урезать финансы театру, который стал больше зарабатывать. Чтобы не возникало таких разговоров, мне очень импонирует, что в конституции будет закреплено, что культура страны охраняется и поддерживается государством. Это очень важно. Эта поправка говорит о том, что культура является национальным приоритетом, поддерживается и охраняется государством", - сказал Крок РИА Новости.
Елена Тополева-Солдунова
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КультураНовости культурыКирилл КрокКонституция РФТеатр имени Е. ВахтанговаДенис МацуевМихаил ПиотровскийАлександр КалягинРоссияОбщество
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