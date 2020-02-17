Комитет ГД не поддержал законопроект эсеров об отмене курортного сбора

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об отмене курортного сбора, внесенный депутатами от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.

Документ признает с 2020 года утратившим силу закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". Этот эксперимент проводится с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года и предусматривает введение платы за пользование курортной инфраструктурой - курортный сбор.

Размер курортного сбора устанавливается законом субъекта РФ и не может превышать 100 рублей за сутки фактического пребывания туриста на объекте размещения. В настоящее время максимальный размер курортного сбора установлен в Ставропольском крае и составляет 50 рублей в сутки.

Авторы законопроекта считают, что курортный сбор не даёт гарантии развития территории, на которой он вводится, более того, его введение с большой долей вероятности повлечет за собой уменьшение привлекательности соответствующих мест отдыха.

Но бюджетный комитет разделяет позицию правительства и Счетной палаты РФ, которые считают отмену эксперимента без учета его результатов и оценки эффективности необоснованным и преждевременным. Кабмин также обращал внимание, что заявления операторов курортного сбора о дополнительных расходах при администрировании сбора и об удорожании себестоимости проживания единичны.