Из Китая в Приамурье по транспортному коридору вернулись 12 россиян

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев - РИА Новости. По временному транспортному коридору, организованному на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ (КНР), в понедельник из Китая вернулись 12 россиян, сообщает правительство Амурской области.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
"По официальным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ, 17 февраля вернулись 12 граждан РФ. По результатам двойного тепловизионного контроля ни у кого из них признаков инфекционных заболеваний выявлено не было", - говорится в сообщении.
По аналогичному коридору из Благовещенска в Китай выехали 16 граждан КНР. Также на этой неделе временный транспортный коридор на пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ будет организован 19 февраля и 21 февраля.
Временные транспортные коридоры организуют на границе Благовещенск - Хэйхэ с 28 января, за это время автобусами в Россию вернулись более 550 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса