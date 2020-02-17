Из Китая в Приамурье по транспортному коридору вернулись 12 россиян

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев - РИА Новости. По временному транспортному коридору, организованному на закрытом из-за По временному транспортному коридору, организованному на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ (КНР), в понедельник из Китая вернулись 12 россиян, сообщает правительство Амурской области

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.

"По официальным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ, 17 февраля вернулись 12 граждан РФ. По результатам двойного тепловизионного контроля ни у кого из них признаков инфекционных заболеваний выявлено не было", - говорится в сообщении.

По аналогичному коридору из Благовещенска в Китай выехали 16 граждан КНР. Также на этой неделе временный транспортный коридор на пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ будет организован 19 февраля и 21 февраля.

Временные транспортные коридоры организуют на границе Благовещенск - Хэйхэ с 28 января, за это время автобусами в Россию вернулись более 550 человек.