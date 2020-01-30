Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T16:25+0300
https://ria.ru/20200130/1564050541.html
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564067277_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_6c2284219d94b2834ad34efdc1ec578d.jpg
РИА Новости

Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

12:33 30.01.2020 (обновлено: 16:25 30.01.2020)
368816
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
Речь идет об ограничении движения через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем, начиная с 31 января.
Сейчас число жертв нового заболевания выросло до 170 человек, зараженных — 7711. В России официально ни одного случая не зарегистрировано.
Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население о текущей обстановке и мерах профилактики. Накануне Голикова возглавила профильный оперативный штаб.
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
Вчера, 08:00
У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"

2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже, Германии и некоторых других странах.
Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами человек может заразить других.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
8912645212158
Обсудить 81
Распространение нового коронавирусаДальний ВостокМихаил МишустинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Хороший повод для закрытия границы и ужесточения правил пересечения для китайцев. Есть польза и от короновируса.
30 января, 12:39
dejavu_2001
2631501232
Пока что правительство России работает на отлично: ни одного заразившегося на нашей территории.
30 января, 12:36
СССергей Смирнов
12577401235
Рекомендуем
Томаты
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Фармацевт в аптеке
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Путин снял с должности главу Чувашии
Аэропорт Домодедово
В Москве экстренно сел самолет из-за угрожавшей взрывом пассажирки
Переписка в чате социальной сети
Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении в Сети
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
00:42В Афинах и Салониках протестующие сожгли американские флаги
00:39Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
Лента новостейМолния