Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

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Речь идет об ограничении движения через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем, начиная с 31 января.

Сейчас число жертв нового заболевания выросло до 170 человек, зараженных — 7711. В России официально ни одного случая не зарегистрировано.

Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население о текущей обстановке и мерах профилактики. Накануне Голикова возглавила профильный оперативный штаб

2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже, Германии и некоторых других странах.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.