Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
Речь идет об ограничении движения через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем, начиная с 31 января.
Сейчас число жертв нового заболевания выросло до 170 человек, зараженных — 7711. В России официально ни одного случая не зарегистрировано.
Мишустин также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население о текущей обстановке и мерах профилактики. Накануне Голикова возглавила профильный оперативный штаб.
2019-nCoV
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже, Германии и некоторых других странах.
Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами человек может заразить других.
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