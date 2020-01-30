В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек, зараженных — 7711, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Также первый случай зафиксирован в Тибете. Это был последний "чистый" регион страны.
Днем ранее было известно о 5974 заболевших и 132 умерших.
За сутки власти получили информацию о 1737 новых пациентах, а также зарегистрировали 38 смертей (37 — в провинции Хубэй, одна — в Сычуани). Из больниц за этот период выписали 124 человека.
2019-nCoV
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.
Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами человек может заразить других.