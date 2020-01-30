В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек

Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй

Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Число жертв нового Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек, зараженных — 7711, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР

Тибете . Это был последний "чистый" регион страны. Также первый случай зафиксирован в. Это был последний "чистый" регион страны.

Днем ранее было известно о 5974 заболевших и 132 умерших.

За сутки власти получили информацию о 1737 новых пациентах, а также зарегистрировали 38 смертей (37 — в провинции Хубэй, одна — в Сычуани). Из больниц за этот период выписали 124 человека.

2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.