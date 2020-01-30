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В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек
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РИА Новости

В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек

02:55 30.01.2020 (обновлено: 09:15 30.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenМедицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек, зараженных — 7711, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Также первый случай зафиксирован в Тибете. Это был последний "чистый" регион страны.
Днем ранее было известно о 5974 заболевших и 132 умерших.
За сутки власти получили информацию о 1737 новых пациентах, а также зарегистрировали 38 смертей (37 — в провинции Хубэй, одна — в Сычуани). Из больниц за этот период выписали 124 человека.
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2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.
Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами человек может заразить других.
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ТибетРаспространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Просто писать не о чем.. каждый год там вирус новый и все по кругу, а в этот раз решили людей пугать.... за 2 недели умерло 150 чел? Это страшно? Было бы 150 тысяч это ужас, а тут раздули из мухи слона
30 января, 07:33
Даша Рудник
10000223
ну, если често, то цифра в 6000 - явно занижена. Насколько - судя по тому, что остальные страны "задергались", ситуация реально вышла из-под контроля. Это еще непонятно, сколько "здоровых" сейчас сидит и лежит по домам... Учитывая время возникновения эпидемии (перед китайским НГ) и огромное кол-во людей, которым удалось вырваться из города Ухань (не меньше 5 млн.) и разъехаться по домам, эпидемия уже охватила весь Китай.
30 января, 03:40
Александр Романов
13024013
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