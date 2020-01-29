Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Председателем назначили вице-премьера Татьяну Голикову, ответственную в новом кабмине за социальные вопросы.
В штаб также вошли руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра МВД Александр Горовой, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, глава МЧС Евгений Зиничев, заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин, заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов, замдиректора Службы внешней разведки Андрей Моряков, глава Минздрава Михаил Мурашко и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.
Коронавирус 2019-nCoV
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек (еще 9239 под подозрением), 132 умерли, 104 излечились.
Самая сложная ситуация — в Китае, однако заболевшие есть также в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.
Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. В ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.