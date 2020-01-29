Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Председателем назначили вице-премьера Татьяну Голикову , ответственную в новом кабмине за социальные вопросы.

В штаб также вошли руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра МВД Александр Горовой, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, глава МЧС Евгений Зиничев, заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин, заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов, замдиректора Службы внешней разведки Андрей Моряков, глава Минздрава Михаил Мурашко и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек (еще 9239 под подозрением), 132 умерли, 104 излечились.

Самая сложная ситуация — в Китае, однако заболевшие есть также в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.